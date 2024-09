Sinner stasera in finale allo US Open contro Fritz per fare la storia

Jannik Sinner è atteso da un’altra serata storica, allo US Open il tennista italiano numero uno del mondo è atteso dal beniamino di casa Taylor Fritz. A partire dalle 20, il fuoriclasse azzurro della racchetta cercherà di superare lo statunitense per vincere il suo secondo Slam in carriera. Jannik arriva al match di finale dopo un grandissimo percorso, in cui ha lasciato per strada solamente due set in tutto il torneo. Un percorso simile a quello di inizio stagione all’Australian Open, quando vinse perdendo solo due set, quelli in finale contro Medvedev.

Sinner allo US Open per la storia

Jannik Sinner, questa sera sui campi dello US Open a Flushing Meadows, può riscrivere la storia del tennis italiano ancora una volta. L’alto atesino può diventare il primo tennista azzurro al maschile a conquistare lo Slam americano (al femminile lo aveva già vinto Flavia Pennetta nel 2015). Vincendo lo US Open diventerebbe il secondo tennista italiano di sempre a vincere due Slam dopo Nicola Pietrangeli, il primo nell’era Open.

Sarebbe inoltre il primo tennista italiano a vincere due Slam diversi (Australian Open e US Open) e dunque a vincerne due nella stessa annata sportiva. Dovrà invece attendere per diventare il primo a vincere due Slam su due superfici diverse.

Insomma, tanti tantissimi i record che il numero 1 potrebbe riscrivere per il tennis nel nostro Paese.