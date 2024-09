Tennis, ritiro per uno dei campioni più amati: dolorosa rivelazione

Brutte notizie nel mondo del tennis, arriva il ritiro di un campione: la rivelazione commuove i tifosi

Il tempo passa per tutti. Anche per i più grandi campioni del mondo del tennis. Purtroppo gli appassionati devono accettarlo. Lo hanno fatto con Roger Federer, salutato con grande commozione ormai quasi due anni fa. Lo hanno fatto da poco con Andy Murray, potrebbero farlo tra pochissimo anche con Rafa Nadal. E forse anche con un altro grande campione, che dopo la delusione degli US Open si è lasciato andare a una confessione davvero dolorosa.

Mentre fuoriclasse assoluti come Novak Djokovic continuano, con qualche scivolone di troppo, a restare tra i protagonisti più importanti del circuito nonostante le 37 primavere ormai messe alle spalle, c’è chi, con qualche anno in meno, sta cominciando con più severità a sentire i segni del tempo.

Durante gli ultimi US Open ha dovuto infatti alzare bandiera bianca per un problema fisico, proprio nel momento in cui sembrava poter raggiungere il traguardo prestigioso della quarta semifinale Slam della sua carriera, Grigor Dimitrov. Un ritiro improvviso nel match contro Tiafoe che ha sorpreso i suoi tifosi, ma mai quanto le sue parole al termine del match. Il bulgaro in conferenza stampa si è infatti lasciato andare a una confessione dolorosa, parole che rendono il suo addio al tennis meno lontano di quanto si potesse credere.

Dimitrov si ritira dagli US Open: le parole del bulgaro sorprendono i tifosi

A 33 anni per Dimitrov, giocatore che non ha mai fatto della continuità e della solidità, anche a livello fisico, il suo marchio di fabbrica, la priorità assoluto è diventata salvaguardare il benessere del proprio corpo. Per poter continuare a essere competitivo ad alti livelli, considerando che in questo momento è ancora un giocatore da top 10, l’ex baby-Federer non deve rischiare infortuni seri.

Anche perché adesso, dopo ogni problema fisico, il recupero e la riabilitazione diventano più lente rispetto a quanto accadeva qualche anno fa. E questo è un chiaro segnale del tempo che passa e della necessità di dover cominciare a pensare anche a cosa vorrà fare del suo futuro tennistico.

Costretto ad alzare bandiera bianca contro Tiafoe al quarto set, per il secondo Slam consecutivo Dimitrov ha dovuto arrendersi ai segnali del proprio corpo più che alla superiorità degli avversari. E su questo deve riflettere: “Devo calmarmi e scoprire cosa sta succedendo. In questo momento non credo abbia senso rischiare nulla“.

Per quanto doversi arrendere possa far male, Grigor sa bene che, se vuole allungare la sua carriera, deve per forza fermarsi quando il fisico glielo impone. Anche se fa male, deve accettarlo. Se poi dovesse tra non molto decidere di dire basta, lo farà comunque senza rimpianti: “Ho molte cose eccitanti davanti a me. Adesso mi riposerò un po’ a casa, poi avrò un’esibizione con Novak e quindi chiuderò l’anno in Asia“.

Senza spingersi oltre. Perché mai come in questo momento la carriera di Dimitrov deve essere valutata giorno dopo giorno, senza una programmazione a lungo termine che, per motivi di necessità, sarebbero inevitabilmente destinati a saltare.