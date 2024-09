Tonali, l’incubo è finalmente finito

L’incubo è finito, il sogno può ricominiciare. Il re nel parco dei Principi. Sandro Tonali, Midfield Maestro From Milano, come hanno scritto i tifosi del Newcastle. Dopo la prestazione meravigliosa a Parigi, il calcio italiano ha ritrovato a tutti gli effetti un giocatore simbolo che tanto è mancato agli Europei e che, con Barella al suo fianco, può diventare la vera base su cui costruire il futuro.

Tonali, il ritorno da star

Ed è inevitabile che ai tifosi del Milan sia scesa una lacrimuccia. Perchè Tonali ha portato più di 70 milioni nelle casse rossonere, è vero, ma ha lasciato una voragine che non è ancora stata colmata. Un affare in cui ci hanno perso un po tutti, anche al netto della squalifica per il caso ludopatia. Perché comunque il Newcastle di PIF, dopo una fiammata entusiasmante sul mercato negli ultimi due anni, sembra già essersi spento, rimasto fuori anche dalle Coppe Europee per questa stagione. L’inizio di stagione è stato positivo, con 7 punti in 3 partite, ma sulla carta i Magpies non sembrano all’altezza di una posizione da Champions in un campionato così competitivo come la Champions. E allora chissà, visti anche i problemi di fair play finanziario, mai dire mai nel futuro. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Francesco Letizia