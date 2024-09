“Ultima grande battaglia”: lacrime per Alonso

Annuncio delicato e commovente sul futuro di Fernando Alonso, cosa succede in questo momento al pilota spagnolo

Due titoli mondiali vinti, 32 Gp portati a casa, 106 podi, 22 pole position, più il record di Gp disputati (396). Tutto questo è la carriera di Fernando Alonso in Formula Uno, una carriera ricca di soddisfazioni e che lo rende uno dei piloti più iconici di sempre. Una carriera ancora lontana dalla sua conclusione.

In primavera, infatti, il pilota spagnolo ha firmato il rinnovo del contratto con la Aston Martin, per la quale correrà ancora fino al 2026, dunque quando avrà 45 anni. La sua voglia di continuare a competere sui circuiti di tutto il mondo lo rende amatissimo da milioni di tifosi sparsi per il globo, che restano sempre senza fiato di fronte alle sue imprese.

Alonso era rimasto lontano dalle piste per due anni, nel 2019 e nel 2020, ma il richiamo del Circus è stato troppo forte. E così, è rientrato nel Mondiale di Formula Uno, prima con la Alpine, poi legandosi alla Aston Martin. In carriera annovera, oltretutto, due trionfi a Le Mans nel 2018 e nel 2019 e nella 24 Ore di Daytona nel 2019.

In questo momento, però, le cose non girano benissimo. Lo scorso anno, con la Aston Martin, si era tolto più di una soddisfazione, portando la vettura otto volte sul podio, tre secondi posti e cinque terzi posti. Quest’anno, invece, non ci è ancora riuscito, vantando come miglior risultato un quinto posto nel Gp d’Arabia, secondo appuntamento stagionale.

“Alonso vuole tornare a vincere ancora”: lo spagnolo non si arrende

Una situazione che di certo non lo soddisfa, a Monza è finito anche fuori dalla zona punti, con un undicesimo posto. Ma di certo, nonostante il periodo poco brillante, Alonso non vuole mollare.

Lo si è visto, di recente, piuttosto spento, ma secondo ‘Auto Motor und Sport’ si tratta soltanto di una fase. “La vettura non è capace di lottare per il podio e per questo sembra si stia prendendo una pausa – ha spiegato – È come se stesse trattenendo le sue energie per l’ultima grande battaglia“.

Di certo, un guerriero come lui, in pista, non tirerà mai indietro il piede dall’acceleratore. Probabilmente potremmo aspettarci un finale di stagione in sordina e non proprio da urlo per la Aston Martin, ma nel 2025 e nel 2026 lo spagnolo vorrà chiudere la carriera alla grande.