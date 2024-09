UN FINAL TABLE IN FORMATO MARATONA ELEGGE I 6 FINALISTI DELL’EPT MAIN EVENT DI BARCELLONA

In testa al gruppo c’è il giocatore USA Stephen Song, già chipleader alla fine del Day4. Song è anche il più titolato di tutti, grazie a due risultati di grande valore (il braccialetto WSOP vinto nel 2019 e il titolo WPT Prime di Las Vegas nel 2022) e ai tanti final table raggiunti alle World Series Of Poker, con l’aggiunta del 57° posto nel Main Event di quest’anno.In termini di risultati, il connazionale David Coleman è quello che più si avvicina al curriculum di Song. Nel suo curriculum ci sono tanti high-roller conquistati, ma il più prezioso è l’ultimo, il $10.500 Wynn Summer Classic vinto nel luglio di quest’anno. Coleman però è terzo nel chipcount, preceduto dal rumeno Marius-Catalin Pertea. Il terzetto a stelle e strisce è completato da Rania Nasreddine, chipleader all’inizio della giornata. Con questo traguardo, la giocatrice ha fatto un back-to-back di final table EPT Main Event, a quattro mesi di distanza dal terzo posto di Montecarlo. Quinta piazza nel count per il pro britannico Andrea Hulm (18° nel Main Event WSOP 2023) e sesta per il croato Boris Kuzmanovic. Queste sono le posizioni di partenza all’inizio del final day: LEGGI TUTT O L’ARTICOLO SU WEW.POKERSTARSNEWS.IT