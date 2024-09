Un ruolo cruciale: UFFICIALE, accordo con la Ferrari

Accordo ufficiale con la Ferrari: il nuovo arrivo ricoprirà un ruolo chiave e potrebbe essere il punto di forza con Lewis Hamilton

Un batticuore, fra alti e bassi ma con alti meravigliosi. Parafrasando Charles Leclerc, è questa la fotografia dell’attuale stagione di Formula 1 che sta vivendo la Ferrari. La Rossa è nel pieno turbinio dei cambiamenti da ogni punto di vista: prima da quello più evidente al pubblico, ovvero i piloti. Nel 2025, infatti, uno dei sedili sarà del pluricampione Lewis Hamilton. Poi continue revisioni alle monoposto e nuovi innesti delle menti che lavorano alla realizzazione della vettura con conseguenti addii.

La vittoria casalinga al circuito di Monza ha riportato la Ferrari sul massimo gradino del podio, grazie a una sapiente prestazione di Charles Leclerc, capace di gestire al meglio le potenzialità della propria monoposto, aggirando le difficoltà e godendo al massimo dei punti di forza. Un primo posto che parla di un lavoro di miglioramento costante con grandi prospettive.

Perciò nonostante i momenti di flessione, la Scuderia di Maranello e i suoi vertici lavorano senza sosta al futuro con ottimismo. Ne è la prova l’ultimo comunicato diffuso. La Ferrari, infatti, ha annunciato la nomina di Loic Serra in qualità di nuovo Direttore Tecnico del Telaio a partire dal 1° ottobre 2024. L’ingegnere francese riporterà direttamente al Team Principal, Frederic Vasseur e “sarà responsabile di diversi dipartimenti chiave, tra cui: Chassis Project Engineering, guidato da Fabio Montecchi, Vehicle Performance, sotto la direzione di Marco Adurno, Aerodinamica, gestita da Diego Tondi, Track Engineering, diretto da Matteo Togninalli, Operazioni del Telaio, capitanate da Diego Ioverno, che continuerà anche a svolgere il ruolo di Direttore Sportivo”.

Ferrari, nuovo arrivo in Scuderia: chi è e cosa farà per la Rossa

Il nuovo arrivo a Maranello fa parte del piano di riorganizzazione strategica per consolidare il team per le prossime stagioni. Enrico Gualtieri continuerà a essere il ruolo di Direttore Tecnico della Power Unit, ma la presenza di Loic Serra sarà man mano fondamentale per rispondere ad alcuni addii quale quello di Enrico Cardile, verso l’Aston Martin. Per l’opinione generale si tratta di un passo importante, considerata la carriera di Serra.

Il 52enne di Parigi è laureato in ingegneria meccanica e da 18 anni è impegnato in Formula 1. Nel Circus ha lavorato con BMW-Sauber e Mercedes, in precedenza per un decennio è stato al servizio della Michelin, dove ha approfondito la conoscenza di pneumatici e sospensioni.

Un plus fondamentale per gli step da compiere in Ferrari. L’accordo è stato siglato già nel 2023, ma dal 1 ottobre sarà operativo a causa del gardening leave, perciò lavorerà sulla vettura del 2025.