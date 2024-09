Alex Zanardi da non credere: la dedica è commovente

Alex Zanardi fa ancora commuovere tutti: la dedica arrivata poche ore fa è da brividi, tifosi in lacrime per l’ex pilota

Alex Zanardi è ancora oggi, per molti, un esempio. Il mondo dello sport, ormai quattro anni fa, ha dovuto salutare dall’attività agonistica un atleta unico, emozionante, appassionato come pochi. La tragedia consumatasi tra le strade di Pienza, in Toscana, fornisce ancora oggi strascichi pesanti sulla salute dell’ex pilota.

Era il 19 giugno 2020 quando durante un allenamento in handbike, in un momento di distrazione Alex finì per impattare frontalmente con un camion. Un incidente tremendo che lo ha costretto a sei mesi di coma. Solo nel 2021 il ritorno a casa, la voglia di lottare e rinascere – ancora – nonostante la vita si sia accanita in più occasioni su di lui. Di Alex e delle condizioni di salute in cui verte, ormai, non si sa più nulla. La sua vita però iniziò a cambiare con un altro – il primissimo – tragico evento, ai tempi del Campionato Cart. Alex aveva già in tasca due mondiali ed il 15 settembre 2001 mai avrebbe potuto immaginare una tragedia simile.

L’incidente, la vettura troncata a metà ed il soccorso dei medici. Nulla da fare, per salvargli la vita furono costretti ad amputargli le gambe. Una tragedia nella tragedia per uno sportivo. Ma Alex si è rimboccato le maniche, riuscendo a reinventare la sua carriera grazie all’handbike. Due medaglie d’oro e quattro d’argento tra Londra 2012 e Rio de Janiero 2016. Poi il grave incidente. Da allora i suoi fan, che gli riservano attenzioni e affetto di continuo sui social, attendono con ansia riscontri su una sua ripresa. Intanto nelle ultime ore sono arrivate parole dolcissime per lui, direttamente dalle Paralimpiadi di Parigi.

Zanardi alle Paralimpaidi: l’annuncio spezza il cuore

Ana Maria Vitelaru è stata protagonista alle Paralimpiadi di Parigi, con la sua prima medaglia conquistata. Il tutto nel segno di Alex Zanardi, una figura fondamentale per l’atleta reggiana che non ha mai smesso di ringraziare l’ex pilota per il supporto che le ha dato nel corso degli anni.

E così il primo pensiero va proprio ad Alex, uomo e sportivo fuori dal comune che risulta ancora oggi un esempio da seguire per tanti giovani ed ambiziosi atleti. Zanardi le regalò la sua handbike, un gesto che la Vitelaru aveva apprezzato tantissimo. “Così è come se stessi continuando a farlo correre”, aveva detto poco prima di partire per Parigi.

Adesso, con una medaglia di bronzo prestigiosa sul petto, non si può non tornare a pensare a Zanardi. Una dedica speciale anche al fratello scomparso recentemente: “Quattro mesi fa ho subito una grossa perdita, mio fratello più piccolo. È stata una cosa improvvisa che mi ha destabilizzata, testa e cuore viaggiano insieme. Ma vorrei fare una dedica speciale a lui“, le parole di Ana Maria riportate da ‘Vita Sportiva’ su ‘X’. Un bronzo speciale, col pensiero al suo “maestro e mentore” Zanardi.

Lo aveva detto chiaramente: “Con lui ho iniziato a pedalare, a vincere le prime gare. Mi ha cambiato prospettiva”. Un messaggio di rara dolcezza che oggi è confluito in una vittoria storica. Una soddisfazione enorme, per lei e per chi non c’è più. Per Alex, che lotta da oltre quattro anni dopo l’ultimo tragico incidente. Per lo sport, per i valori che Zanardi ha portato avanti finché ha potuto farlo.