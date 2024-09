Allarme Verstappen, annuncio shock: va in Mercedes

Il futuro di Max Verstappen sempre più lontano dalla Red Bull: si fa più forte la tentazione Mercedes, ecco cosa sta succedendo

Non vi sono dubbi su come uno dei temi caldi, caldissimi in Formula 1 sia rappresentato dal mercato piloti. Già in vista del 2025 molte cose cambieranno, a partire dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che ha ‘tradito’ la Mercedes per firmare un accordo con la Ferrari. Ora, però, i fari sono già puntati tutti su Max Verstappen.

Il pilota olandese, reduce da una prestazione decisamente non all’altezza in quel di Monza dove ha chiuso al sesto posto, sta vivendo settimane di grande frustrazione. Le performance della RB20 sono ben lontane da quelle che gli hanno permesso di dominare in Formula 1 e così – nonostante un contratto in essere firmato fino alla fine del 2028 – si torna a parla di futuro addio del figlio di Jos alla Scuderia di Milton Keynes.

Un’eventualità mai sopita del tutto, visto che un campione come Verstappen rimane costantemente al centro delle attenzioni dei maggiori top team presenti nel paddock. Su tutti la Mercedes, che attraverso Toto Wolff il suo gradimento nei confronti del tre volte campione del mondo l’ha manifestato eccome, in più di un’occasione. In tal senso, è arrivato un annuncio che gela i tifosi della Red Bull: Verstappen può davvero firmare con la Mercedes.

Verstappen-Mercedes, ci siamo: Max pronto a dire sì

L’ex Team Principal della Haas – dal 2016 al 2023 – Gunther Steiner è tornato a parlare e lo ha fatto in maniera tutt’altro che banale, trattando diversi temi. Uno tra tutti il futuro di Max Verstappen che, a sua detta, molto presto potrebbe essere effettivamente lontano dalla Red Bull.

Al podcast ‘Red Flags’ il 59enne di Merano ha rivelato come Max nel recente passato abbia concretamente valutato l’ipotesi di un trasferimento in Mercedes, vista anche la corte serrata che il Team Principal della Scuderia di Brackley – Toto Wolff – gli ha fatto negli ultimi mesi: “La possibilità che Max faccia questo passo in futuro rimane concreta. Già in passato ha guardato con grande interesse alla possibilità di firmare per la Mercedes. Ora non è del tutto soddisfatto della sua situazione attuale”.

ll riferimento di Gunther è, ovviamente, legato alle prestazioni della RB20. Una vettura che lo stesso Verstappen ha definito in più riprese, rivolgendosi ai suoi ingegneri, “un mostro“. Ed in effetti quanto registrato da settimane dalla Red Bull è decisamente allarmante, anche in ottica mondiale piloti e soprattutto costruttori. A tal proposito dal 2026, con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti sui motori, sarà decisiva per una vera e propria rivoluzione attesa in F1.

“Max ha accesso a molte informazioni sullo sviluppo dei motori Red Bull del prossimo anno. Probabile che abbia la possibilità di conoscere anche i piani di Mercedes, se Toto Wolff decidesse di corteggiarlo”. L’ex Team Principal della Haas ha poi chiuso così il suo discorso sull’addio di Verstappen alla Scuderia di Milton Keynes: “In quel caso Max potrebbe prendere una decisione ponderata su fatti concreti e non su semplici speranze”.