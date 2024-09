Allarme Verstappen, si riapre il Mondiale di Formula 1: l’annuncio

È arrivato un annuncio che ha sconvolto il mondo Red Bull nelle scorse ore: Verstappen sconfitto, è allarme mondiale

Il momento in quel di Milton Keynes è tra i peggiori della storia recente. Si attendono risposte concrete, in termini di prestazioni, già in vista di Baku. Ma il GP dell’Azerbaigian non può rappresentare la cura di tutti i mali. E così il recente annuncio su Max Verstappen ha lasciato tutti sconcertati in casa Red Bull.

Il tre volte campione del mondo se la passa male. È reduce da un deludente sesto posto a Monza, una delle sue piste preferite, gara nella quale a trionfare è stato il suo grande rivale Leclerc. Adesso la situazione potrebbe degenerare, le difficoltà del team austriaco sono evidenti e stanno incidendo pienamente sul rendimento dello stesso Verstappen che sembra aver esaurito i miracoli a disposizione. Il suo talento è stata un’ancora di salvezza per la Red Bull, in numerose occasioni. Adesso, però, la macchina è decisamente troppo lenta per tenere testa alla concorrenza.

E così tra Norris e Piastri per la McLaren, Hamilton e Russell sulle Mercedes ed in ultima battuta Leclerc e la Ferrari, lo scenario per il prossimo futuro rischia di essere amaro e anche parecchio doloroso. Non solo il mondiale costruttori è a forte rischio, visto che il vantaggio della Red Bull sul team di Woking è di soli 8 punti. Ma anche in ottica piloti, Verstappen stavolta rischia una clamorosa beffa. Tutto, ovviamente, dipenderà dal suo principale inseguitore Lando Norris.

Red Bull gelata: annuncio choc su Verstappen

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio davvero inatteso sulla situazione in casa Red Bull e a parlare è stato nientemeno che Helmut Marko, consigliere strategico della Scuderia di Milton Keynes molto vicino allo stesso Verstappen. La RB20 ha dimostrato di essere un ‘mostro‘, come dichiarato in più occasioni dal pilota olandese.

Ed è da qui che Marko è partito nel discutere sull’epilogo del mondiale, dalle enormi e palesi difficoltà che la Red Bull sta riscontrando e per le quali pare al momento non esservi una soluzione definitiva. 8 gare a disposizione, 62 punti di vantaggio su Norris: se la musica non dovesse cambiare a stretto giro, allora Verstappen potrebbe anche perdere un Mondiale che pareva ormai già in tasca al figlio di Jos. Ne è convinto Marko che ai microfoni di ‘OE24’ ha parlato rivelando una situazione decisamente preoccupante.

“Max è ancora avanti di 62 punti nonostante la nostra mancata prestazione a Monza. È un vantaggio che può ridursi velocemente se si continua così. Se dovessimo fornire prestazioni simili un altro paio di volte, tutto è possibile“. Il riferimento ai problemi della RB20 è evidente e lo stesso Marko ha sottolineato l’urgenza di “fornire a Max un’auto guidabile”. Un allarme lecito e che non può non preoccupare lo stesso Verstappene ei tifosi della Red Bull. “La priorità è che Max vinca il mondiale piloti”, ha concluso l’austriaco.