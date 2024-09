Michael Schumacher da brividi: vederlo così è un colpo al cuore

Un momento indimenticabile per Michael Schumacher: commozione totale per il tedesco per una foto storica

Sono passati oltre dieci anni da quel tremendo incidente consumatosi sulle nevi di Meribel e nel quale Michael Schumacher ha rischiato di perdere la vita. Una vita certamente stravolta dalla caduta dagli sci. Il tedesco è un uomo diverso, assistito ventiquattro ore al giorno da un team di medici e specialisti.

Così come sua moglie Corinna, l’angelo custode che ancora oggi da quello scellerato 29 dicembre 2013 si prende cura di uno dei piloti più forti e vincenti della storia. Perché Michael, in primis, è stato una leggenda della Formula 1 e ancora oggi i tifosi di tutto il mondo si chiedono se un talento come il suo primo o poi rispunterà sulle quattro ruote. Schumacher, in pista, era speciale. Autoritario, capace di imprese sulla carta impossibili.

Adesso la sua sfida più grande è quella di migliorare visto che le condizioni di salute del tedesco sono avvolte dal mistero ma pare proprio che le limitazioni rispetto al passato per Schumi siano parecchie. Ad ogni modo chi lo ha amato continua a farlo ed è così che è successo che un post, sui social, ha commosso proprio tutti. Vedere l’ex ferrarista così non può che lasciare di sassi i suoi tantissimi sostenitori.

Schumacher, che sogno: spunta lo scatto inedito

Su ‘X’ la pagina ‘Daily Schumacher’ ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto che ha lasciato di sasso i tifosi dell’ex pilota della Ferrari. Un ricordo davvero incancellabile di un momento della carriera del tedesco che, ancora oggi, mette i brividi. Un biennio alla Benetton di Briatore, prima del tanto atteso passaggio in Ferrari.

E proprio in Benetton il ‘Kaiser’ fu capace di un doppio capolavoro, per due anni consecutivi, arrivando a vincere i suoi primi due mondiali in carriera. Lo scatto in questione ritrae uno dei momenti di grande festeggiamento del tedesco che, sul podio, è affiancato da un’altra leggenda del mondo a quattro ruote. Accanto a Michael c’è infatti Nigel Mansell. I due, con un grande sorriso, festeggiano una delle tante domeniche che li avevano visti grandi protagonisti.

Michael è giovanissimo, la sua carriera è praticamente agli albori ma già si intravede la leggenda che avrebbe scritto pagine incancellabili della storia della Formula 1. In Ferrari, soprattutto, dove monopolizzò per anni (dal 2000 al 2004) conquistando cinque titoli mondiali e riportando al successo la Scuderia di Maranello anche per il mondiale costruttori. Un dominio totale ancora oggi mai ripetuto.

Ed è da scatti del genere che si evince la sua grandezza, ciò che è stato in grado di costruire in tanti anni di carriera. Successi ma anche sconfitte, cadute dalle quali Schumi è stato capace di rialzarsi per tornare più forte e vincente di prima. E così ancora oggi l’ex pilota della Ferrari viene celebrato come uno dei più grandi della storia. 7 mondiali, 91 vittorie e 68 pole position. Un vero extraterrestre.