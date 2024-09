Paura per Federica Pellegrini, la confessione allarma i fan: cos’è successo

Ansia per Federica Pellegrini che ha ammesso di attraversare un periodo delicato della sua vita e della sua carriera

Nuova vita per Federica Pellegrini che ha vissuto la sua prima estate da mamma: il nuoto è ora al secondo posto per la Divina che da qualche tempo ha deciso di smettere con l’attività agonistica. Assistere alle Olimpiadi senza le sue performance è certamente stato un duro colpo per tutti i fan delle discipline acquatiche e più in generale dello sport.

Ma niente paura perché tra poco la campionessa tornerà in ‘pista’ e lo farà in una versione a dir poco inedita di sé. Non sarà un percorso facile per la Pellegrini che ha già ammesso di avere una certa paura. Sentimento più che razionale anche per un’atleta del suo calibro che avrà però la fortuna di avere tantissime persone al suo fianco, pronte a fare il tifo per lei e a supportarla anche in questo capitolo della sua vita tutto da scoprire.

I primi a sostenerla saranno il marito Matteo Giunta, nonché suo ex preparatore quando era ancora in carriera, e loro figlia Matilde. Il periodo per la Pellegrini non è facile ma con loro due al suo fianco ogni ostacolo è superabile. La Divina ha da poco confessato cos’è che la preoccupa di più in questo momento.

Federica Pellegrini preoccupata, ecco cosa sta succedendo

La prossima sfida di Federica Pellegrini sarà nuovamente in tv. L’ex nuotatrice ha già avuto diversi ruoli all’interno del piccolo schermo ed è quasi sempre stata la giudice, ma questa volta toccherà invece a lei essere giudicata. Tutto pronto per una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la conduttrice Milly Carlucci ha recentemente svelato i partecipanti e nello show ci sarà anche la Divina. Avventura che le sta già destando un po’ di preoccupazione.

In queste ultime ore c’è stato un botta e risposta social tra i giudici del programma e i futuri concorrenti. Alcuni dei giurati saranno più severi mentre altri hanno già deciso di dare agli aspiranti ballerini dei preziosi consigli. Proprio come ha fatto Carolyn Smith che ha suggerito all’ex campionessa di sfruttare le cose che nuoto e danza hanno in comune.

Messaggio ricevuto da parte della Pellegrini che ha voluto rispondere così: “Me la sto già facendo sotto! Grazie, dammene 30000 di consigli“. Insomma, la paura di fare una brutta figura non manca ma secondo gli esperti ad oggi è proprio la Pellegrini la candidata numero uno per la vittoria finale.