Ayrton Senna, spunta un video inedito sulla sua morte: immagini strazianti

Uno dei volti più iconici e mai dimenticati del mondo della Formula 1 e di tutto l’automobilismo è stato senza dubbio Ayrton Senna: spunta la ricostruzione

In questo 2024 è caduto un triste anniversario perché lo scorso 1 maggio sono passati esattamente 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna. Si tratta di uno dei piloti più importanti e celebrati di tutta la storia della Formula 1. Ancora oggi tantissimi appassionati e addetti ai lavori lo indicano come uno dei primissimi nomi in una ipotetica classifica dei più importanti driver di sempre.

In carriera è riuscito a vincere tre titoli Mondiali alla guida della McLaren, nel 1988, nel 1990 e nel 1991. Purtroppo però la sua carriera è finita anzitempo con un tragico incidente alla curva Tamburello del circuito di Imola nel corso del Gran Premio di San Marino del 1994. Quell’incidente è stato un tema di dibattiti e discussioni per molti anni visto che ha portato anche alla morte avvenuta nell’ospedale Maggiore di Bologna alcune ore dopo il terribile schianto con la sua monoposto.

Il nuovo video prova a far luce sull’incidente di Senna e sulle cause della sua morte

Nei giorni scorsi il canale YouTube GeoPop che si occupa di scienza ha pubblicato un nuovo video che grazie ad animazioni 3D inedite cerca di ricreare uno scenario di quello che è stato l’incidente mortale di Ayrton Senna ad Imola nel lontano 1994 quando aveva appena 34 anni. Come ricordato nel filmato, ricostruire la dinamica di questo incidente è stato un lavoro davvero complicato anche per gli inquirenti e coloro che hanno condotto le indagini.

Infatti, soltanto undici anni più tardi, nel 2005 si è giunti ad una conclusione con la Corte che durante il secondo processo in appello ha potuto riconoscere ufficialmente come causa dell’incidente e della morte del pilota brasiliano, il cedimento del piantone dello sterzo della sua vettura targata Williams.

Le immagini del video di ‘GeoPop’ sono state curate nei minimi dettagli tenendo conto di tutto ciò che si conosce di uno dei momenti più neri di tutta la storia della Formula 1. Proprio in questo 30esimo anno di commemorazione della morte di Senna, per tutti gli appassionati di automobilismo è possibile scoprire di più in merito a questo tragico schianto dovuto alla rottura del piantone dello sterzo della monoposto del leggendario e mai dimenticato pilota nato a San Paolo.