Azzurri in crescita: contro Israele la conferma della giusta direzione

La Nazionale azzurra ha messo a referto la seconda affermazione consecutiva: il 2-1 a Budapest, contro Israele, ha permesso agli azzurri di conquistare tre punti importanti nel secondo appuntamento di Nations League.

Acuto che sa di conferma, dando continuità al successo di venerdì. Partita attenta, accorta, qualitativa e volitiva quella degli azzurri. Apparsi in netta crescita. Non c’è stata sottovalutazione dell’impegno: la dedizione è stata decisiva per l’economia dell’incontro. L’Europeo, insomma, è già alle spalle.