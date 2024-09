Dramma Alex Zanardi, annuncio shock: “Ci manchi tanto”

Un messaggio da brividi per Alex Zanardi che, nelle scorse, ha commosso proprio tutti: l’annuncio ha spiazzato i fan

Di batoste, nella sua vita, Alex Zanardi ne ha dovute affrontare parecchie. L’amore viscerale per lo sport, il mondo delle corse, l’adrenalina sono tutte componenti che hanno caratterizzato il suo percorso. Il grande cambiamento è cominciato il 15 settembre 2001 quando un tragico incidente gli fece rischiare la vita, durante il campionato Cart che lo aveva visto vincitore di ben due mondiali negli anni passati.

Zanardi si ritrovò, in Germania, a fare i conti con l’amputazione delle gambe. La vettura troncata a metà, i tifosi col fiato sospeso: fu tutto straordinariamente paradossale. Ma per fortuna l’atleta bolognese riuscì ad uscirne, seppur cambiato. Da allora Zanardi è andato avanti, ha reinventato la sua carriera arrivando a diventare un campione anche in handbike. In poco tempo, tante le soddisfazioni. 4 medaglie d’oro e 2 d’argento nelle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, un fuoriclasse. Tanti atleti, soprattutto giovanissimi, lo hanno preso d’esempio.

E lui, con la consueta gentilezza e disponibilità che lo hanno sempre contraddistinto, ha ricambiato dispensando consigli e aiutando chi come lui aveva vissuto un dramma indescrivibile. Ma la cattiva sorte non aveva finito e Zanardi si è ritrovato a vivere un nuovo dramma, il 19 giugno 2020, in Toscana. Un momento di distrazione durante gli allenamenti tra le strade di Pienza e il tremendo scontro frontale con un camion. Oltre sei mesi di coma, il riserbo più totale – poi – sulle sue condizioni di salute.

Zanardi, il messaggio spezza il cuore

Al centro di tutto, ad anni dal suo addio alle scene, c’è sempre il grande amore che i suoi tifosi continuano a riservargli giorno dopo giorno. Alex Zanardi nelle scorse ore ha ricevuto un sentitissimo messaggio che ha commosso proprio tutti. Un amore enorme nei confronti dell’ex pilota di Formula 1.

Una tifosa ha fatto presente l’assenza di Alex alle recenti Paralimpiadi di Parigi nelle quali – tra le altre cose – nei giorni scorsi in handbike ha conquistato la medaglia di bronzo Ana Maria Vitelaru che ha voluto ricordare Alex e l’aiuto che in passato le ha dato, spronandola a fare sempre meglio. Ad ogni modo il messaggio spuntato su ‘X’ e diretto proprio a Zanardi è davvero molto commovente.

Un pensiero comune quello di voler rivedere il prima possibile Alex, ormai costretto a cure continue dopo l’ultimo incidente avvenuto poco più di quattro anni fa. “Guardare le Paralimpiadi e non pensarti è impossibile. Alex Zanardi ci manchi tanto”, il tributo di una fan condito anche da alcune foto in handbike dell’atleta emiliano che in passato è stato in grado di superarsi ottenendo parecchi successi, alle Paralimpiadi e non solo.

Guardare le #paralimpiadi e non pensarti è impossibile ❤️#AlexZanardi ci manchi tanto ❤️ https://t.co/raEcLt3J2T — 🐈 Susanna 🐾 🐕 🇮🇹 (@SUSANNA60128891) September 6, 2024

Un pensiero dolce e allo stesso modo straziante, il richiamo ad un uomo unico che di difficoltà nella sua esistenza ne ha dovute affrontare pure troppe. Il coraggio di Alex Zanardi è rimasto impresso nel cuore di milioni di appassionanti: ancora oggi, un esempio per giovani atleti che come lui hanno dovuto fare i conti con ostacoli apparentemente insormontabili.