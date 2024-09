Gianmarco Tamberi, immagini da brividi: è successo poco prima delle Olimpiadi

Immagini inedite di Gianmarco Tamberi poco prima delle Olimpiadi, brividi per tutti i tifosi: il retroscena incredibile

Le spedizioni di Olimpiadi e Paraolimpiadi, per l’Italia, a Parigi hanno portato tantissime soddisfazioni. Eguagliate le 40 medaglie di Tokyo ai giochi olimpici, in quelli paraolimpici siglato il nuovo record con 70. Una estate di fortissime emozioni azzurre, anche se sarebbe potuta paradossalmente andare ancora meglio e c’è stata qualche delusione cocente.

Inevitabile pensare a Gianmarco Tamberi, uno dei nostri portabandiera, che si presentava a Parigi da campione del mondo, campione d’Europa e campione olimpico in carica nel salto in alto e sognava di ripetere la straordinaria notte di Tokyo. Le cose, purtroppo, come sappiamo sono andate diversamente e Gianmarco non ha potuto competere al meglio in Francia.

La febbre e la colica renale che lo hanno condizionato fino a poche ore prima della finale hanno preteso il loro tributo. Tamberi non è andato al di là dell’undicesimo posto, pur presentandosi in gara e lottando stoicamente, per onorare fino in fondo il suo titolo di campione e lo spirito dei Giochi. Alla fine, nonostante la delusione, tanti applausi per lui da parte del pubblico. Tamberi rimane un personaggio che ha scritto pagine di storia dello sport nostrano e non solo.

Il rimpianto si acuisce visto che qualche settimana dopo le Olimpiadi, a Chorzow, Tamberi ha vinto in Diamond League. E c’è anche un altro retroscena su cosa sarebbe potuto essere a Parigi.

Tamberi e il rimpianto delle Olimpiadi di Parigi: il video del salto stratosferico

Dopo la cerimonia d’apertura vissuta da portabandiera (e piuttosto sfortunata anche quella, con il suo anello nuziale finito nella Senna…), Tamberi si stava allenando duramente per essere al top per la sua gara. E anzi sembrava essere in grandissima forma.

Lui stesso, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video con la data del 1 agosto. La data del suo ultimo allenamento, in cui aveva sfoderato un salto davvero notevole. Le immagini parlano chiaro.

Tamberi lo ha definito “il mio migliore salto in allenamento da moltissimo tempo“. Qualcuno gli ha chiesto quale fosse la misura, ma lui ha risposto “top secret”. Non sapremo mai quanto avesse saltato, ma pare evidente che si trattasse di una misura che poteva valere un’altra medaglia olimpica.