Italia, Spalletti riparte e pensa alle nuove leve: “Maldini e Fazzini sono molto interessanti”

Il risveglio il giorno dopo è di quelli lieti: l’Italia del calcio può finalmente sorridere e godersi la ritrovata speranza, dopo la doppia vittoria ottenuta dalla Nazionale contro Francia ed Israele. Una ripartenza, dopo un’estate orribile ed un Europeo da dimenticare.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti, ha parlato dopo il doppio impegno anche del rinnovamento in atto, soffermandosi a commentare l’ipotesi di due nuovi nomi per il futuro, ovvero Daniel Maldini e Jacopo Fazzini: “Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti” – le sue parole al GR Rai – “abbiamo bisogno di calciatori qualitativi e continuativi, che sappiano rimanere sempre dentro la partita. Non abbiamo più giocatori delegati a un compito preciso, bisogna saper fare un po’ tutto. Siamo una squadra totale, che vuole far bene e si vuole aiutare. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte”.

L’Italia ritrova speranza ed ora guarda ai prossimi impegni con più fiducia: “Brutti pensieri finiti? Mah, quando incontrerò la gente e la vedrò sorridere, diventerò anch’io più contento” ha concluso poi Spalletti.