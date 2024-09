Allarme Bagnaia, i suoi fan temono il peggio: cosa sta succedendo

Brutte notizie per Pecco Bagnaia, i tifosi adesso sono davvero preoccupati: può succedere di tutto, la situazione si fa critica

Nonostante un weekend di Misano tutto sommato più dolce che amaro, continuano le preoccupazioni per Pecco Bagnaia e soprattutto per i suoi fan. Se fino a poche settimane fa le possibilità di terzo titolo consecutivo sembravano altissime, oggi l’azzurro resta ancora dietro Martin di una manciata di punti, e deve fare i conti con il recupero clamoroso di un Marc Marquez pronto a far scattare l’allarme tra i supporter dell’azzurro con il numero uno sulla carena.

Se il disastro di Martin nel GP italiano ha favorito, e non poco, una prima rimonta in classifica da parte di Pecco dopo il disastro di Aragon, le due vittorie consecutive messe a segno da Marquez con la sua Ducati del team Gresini in questo momento non possono non mettere in guardia Bagnaia e il suo team.

La crescita del numero 93 è infatti evidente e, per quanto entrambe le vittorie siano avvenute in circostanze alquanto favorevoli per un talento come il suo, è chiaro che un Marquez galvanizzato potrebbe essere ancora più motivato a fare bene in questa fase finale della stagione, fino a diventare un’ulteriore insidia nella corsa di Bagnaia verso quel terzo titolo mondiale che rischia di diventare una chimera. Questo almeno nella lettura che in questo momento sta facendo della situazione uno dei più grandi motociclisti nella storia italiana.

Bagnaia rischia moltissimo: non solo Martin, adesso anche Marquez preoccupa i tifosi

A parlare di ciò che è accaduto negli ultimi due gran premi, importantissimi per gli equilibri della classifica, è stato Marco ‘Lucky’ Lucchinelli, uno dei grandissimi del motociclismo non solo italiano, ma mondiale. Intervistato da ‘Libero’, l’ex centauro ha detto la sua su quanto sta accadendo in MotoGP in questo momento, lanciando un grande campanello d’allarme per Bagnaia.

L’errore di Aragon, unito alla vittoria di Marquez a Misano, possono infatti rendere la missione di Pecco molto più complicata del previsto. Una situazione critica che il pilota piemontese avrebbe dovuto gestire diversamente, soprattutto evitando quell’errore clamoroso sul circuito spagnolo.

Un errore, secondo Lucchinelli, frutto esclusivamente della mancata serenità: “Mi sembra meno tranquillo, oggi deve guardarsi da due rivali. Anche Marquez è rientrato in classifica“. Pilota di assoluto talento, Marc non può non rappresentare una preoccupazione in più per Pecco. Anche se, va detto, le sue due vittorie sono avvenute in condizioni favorevoli, visto che in Spagna era sul suo circuito e a Misano è stato favorito dalle condizioni meteorologiche.

Questo non deve però tranquillizzare Bagnaia, che anzi deve trarre una grande lezione da quanto accaduto ad Aragon: a volte è meglio ragionare di più e aspettare un momento davvero opportuno per tentare un sorpasso che non azzardare e mettere a repentaglio punti preziosi per gli equilibri di un Mondiale. Una lezione che lo stesso Lucchinelli trova fondamentale: “In questo momento ha il 50% di possibilità di riuscire a vincere il Mondiale, ma deve ragionare di più, cosa che io non ho fatto sempre“.