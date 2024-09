Brilla la stella di Baldanzi in Under 21: triplo messaggio, ora l’ultimo step

Ieri l’Italia Under 21 ha battuto i pari età della Norvegia con un secco 3 a 0: decisiva la tripletta di Tommaso Baldanzi. Un triplice lampo il suo che sa di messaggio mandato a De Rossi ed anche a sé stesso, in vista di una stagione nella quale è chiamato a dare quel qualcosa in più per potersi ritagliare uno spazio importante in giallorosso, dopo il suo approdo avvenuto lo scorso inverno.

Tre reti, ma anche una prestazione a tutto tondo, quella fornita in Azzurro per il classe 2003. Il tecnico della Roma ha fatto vedere di considerarlo, schierandolo in tutte e tre le prime uscite dei suoi, seppur sempre partendo dalla panchina. D’altronde Baldanzi deve ancora crescere prima di poter guadagnare la titolarità, che comunque ha conquistato in sette occasioni nella passata stagione, fra campionato ed Europa League.

La sua stella è esplosa ad Empoli (6 gol in 44 presenze per lui), dove ha fatto intravedere quanto possa brillare in futuro, convincendo i capitolini ad investire 15 milioni per portarlo in giallorosso. La Roma sta costruendo in questo modo, puntando su giocatori pronti oggi, ma anche con grandi margini di crescita. E nel ciclo di De Rossi, il talento di Baldanzi troverà sicuramente la sua collocazione. E Spalletti aspetta e osserva…