Conte inguaia la Juve, allarme per Thiago Motta: annuncio ufficiale

Arriva una notizia che vede coinvolto Antonio Conte e che riguarda da vicino anche Thiago Motta: l’annuncio sull’allenatore del Napoli e quello della Juventus

L’annuncio non lascia dubbi a riguardo e potrebbe segnare il campionato di Serie A. I tifosi sono rimasti sorpresi per queste parole, che possono rimescolare gli equilibri della stagione. Saranno settimane molto calde.

Il campionato è appena iniziato e ancora i rapporti di forza non sono chiarissimi. C’è chi ha messo in campo subito un certo livello di gioco, come l’Inter e la Juventus e chi è partito più al piccolo trotto, come il Milan, l’Atalanta e la Roma. Poi c’è il Napoli, che ha 6 punti in classifica nonostante un primissimo impatto non del tutto esaltante. Contro il Parma i ragazzi di Conte hanno ribaltato il risultato negli ultimi minuti, con Lukaku subito protagonista e con una verve complessiva che lascia ben sperare. McTominay e Gilmour, in attesa di scendere in campo, hanno alzato il livello del centrocampo e con un attacco già top sembrano esserci tutte le carte in regola per lottare con le più forti.

Per ora c’è un solo punto di differenza tra Inter-Juve e Napoli, con tutto un campionato da giocare. Capire chi sia il più forte in questo momento non è semplice, anche perché c’è bisogno di qualche settimana per vedere all’opera i nuovi innesti e capire come evolveranno le squadre. I giudizi della vigilia sono sempre complessi, ma c’è chi si è sbilanciato, con una lettura a dir poco sorprendente.

Napoli superiore alla Juventus: il giudizio tranchant di Enrico Fedele

La Juventus è stata considerata da quasi tutti la regina di questo mercato estivo, grazie ai milioni di euro spesi e alla rivoluzione messa in atto da Giuntoli. Nico Gonzalez, Koopmeiners, Thuram, Douglas Luiz, Kalulu, Cabal, Conceiçao, Di Gregorio, sono nomi che possono creare un nuovo volto ad una squadra arrivata comunque tra le prime 4 nella scorsa stagione.

Secondo quanto dichiarato da Enrico Fedele, ex dirigente sportivo italiano di livello, tutto questo non è comunque necessario a rendere i bianconeri i favoriti per lo Scudetto. Parlando a ‘Marte Sport Show’, su ‘Radio Marte’, Fedele ha dichiarato: “Considero questo Napoli troppo più forte di altre squadre, anche della Juventus di Thiago Motta, quindi credo che centrerà l’obiettivo Champions League”. Vedremo se effettivamente la Vecchia Signora finirà alle spalle dei campioni d’Italia di due anni fa.