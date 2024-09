ESCLUSIVA SI Marino sul Napoli: “Neres, che colpo. Osimhen? Hanno perso tutti”

Il dirigente Pierpaolo Marino è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di mercato e del Napoli in particolare.

Quali colpi le sono piaciuti di più?

“Sicuramente Neres, è un’ala come piacciono a me. Fa assist e gol. Poi Mc Tominay. Non a caso due del Napoli. Mi intrigano molto”.

Sulla vicenda Osimhen?

“Era l’unica strada perseguibile. Bisogna fare una piccola critica a tutti, perché hanno perso un po’ tutti. Strategicamente il Napoli che non doveva arrivare a questo punto con una situazione così aperta. Anche il giocatore. Si poteva gestire meglio? Beh sì, uno che guadagna già quelle cifre non deve “.

Lukaku?

“Ha caratteristiche diverse, è uno sfondatore, Osimhen invece aggredisce la profondità. Comporterà delle differenze rispetto al Napoli di Osimhen. Entrambi sono da doppia cifra, più vicini ai 20 gol che ai 10”.