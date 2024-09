Lutto in Formula 1, tifosi in lacrime per la scomparsa di un noto volto

Mondo della Formula 1 in lutto per la scomparsa di un volto noto: i tifosi lo ricordano con affetto

Un grave lutto ha colpito il mondo della Formula 1 devastato dall’apprendere la notizia della morte di quello che era uno dei suoi volti più noti e che hanno fatto per certi versi la storia.

Tifosi ed addetti ai lavori sono rimasti scioccati all’apprendere della morte di Alan Rees, scomparso all’età di 86 anni. L’ex pilota e dirigente gallese ha scritto il suo nome nella storia della Formula 1 più per le proprie capacità manageriali che per quanto fatto in pista e la sua scomparsa lascia un vuoto importante nel mondo dei motori.

Rees si è distinto in particolar modo per essere stato il cofondatore di ben due team britannici ovvero la March e la Arrows. Il gallese partecipò attivamente alla nascita e alla seguente costruzione delle due scuderie che per anni sono state all’interno del Circus. La morte di Rees ha colto tutti di sorpresa e sono in molti coloro che hanno pianto la sua scomparsa che ha privato il mondo dei motori di una personalità decisamente interessante, e che ha provato a dare il massimo al mondo dei motori.

Formula 1 in lutto: addio ad Alan Rees, storico cofondatore di March e Arrows

Nella sua carriera da pilota, Alan Rees partecipò solamente a tre Gran Premi senza lasciare il segno, dopodiché decise di intraprendere la carriera manageriale dove ebbe più fortuna. Come dirigente, l’ex pilota gallese fu cofondatore del team March prima e del team Arrows poi, offrendo un grande contributo al mondo della Formula 1 considerato che entrambi i team britannici rimasero per anni all’interno del circus.

Spentosi ad 86 anni, Rees era una delle personalità di spicco del mondo dei motori e la sua morte è stata una grave perdita per tutti sia tifosi che addetti ai lavori. Oltre che cofondatore dei due team sopracitati, Rees è stato anche uno dei principali esponenti della Shadow di cui divenne Team Principal dopo aver lasciato la March nel 1973. Per tanti anni, il nome di Rees è circolato nella sfera della Formula 1 e non sorprende dunque che in tanti siano rimasti sconvolti da questa terribile perdita

Sono stati molti, infatti, i messaggi di cordoglio arrivati via social per ricordare uno come Rees, il cui volto non sarà mai dimenticato per il grande contributo dato al mondo dei motori.