Stefano Tacconi, l’ultima decisione commuove il mondo dello sport: brividi

È da pelle d’oca l’ultima novità che riguarda la leggenda bianconera Stefano Tacconi. Ecco di cosa si tratta

Oggi siamo abituati ai top player che non mettono radici neanche una volta approdati in una big. Un tempo, invece, i campioni sposavano i club di cui vestivano i colori diventandone, come si suol dire, la bandiera. A tal proposito, il pensiero corre veloce, ad esempio, a Paolo Maldini e a Francesco Totti che in tempi diversi hanno saputo dire di no nientemeno che al Real Madrid pur di non tradire rispettivamente il Milan e la Roma.

Anche Stefano Tacconi, che comunque ha chiuso la sua straordinaria carriera nelle file del Genoa, ha speso gran parte della carriera indossando il bianconero della Juventus. L’ex portiere ha difeso i pali dei bianconeri per quasi un decennio, dal 1983 al 1992, per complessivi 254 match vincendo tutto quello che era possibile vincere.

Numeri che ne fanno un idolo indiscusso della tifoseria bianconera che ha trepidato insieme a lui quando è stato tra la vita e la morte a causa di un’estesa emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Con la stessa grinta che mostrava in campo Stefano Tacconi poco alla volta si sta riprendendo quella che era la sua vita prima che irrompesse la malattia. Un recupero che ha del miracoloso e che ora segna un’altra tappa da brividi.

Un premio per Stefano Tacconi

Se l’ex leggenda bianconera partecipando all’ultima puntata della scorsa stagione di ‘Verissimo’, rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin, ha commosso i fan in quanto ha guadagnato lo studio senza l’ausilio delle stampelle, il suo ultimo step nel percorso di pieno recupero delle sue funzioni è ulteriormente incoraggiante.

Stefano Tacconi, infatti, è stato premiato alla carriera nel corso della cerimonia di consegna dei premi ‘Stella d’Oro 2024’ che l’associazione no profit “Stella di Cuori”, in collaborazione con la Fondazione ‘Città della Speranza’, ogni anno conferisce ad alcuni campioni del calcio, dell’automobilismo, del motomondiale, della pallavolo e dello sci per dare risalto al loro impegno e al loro luminoso esempio di campioni dello sport e di solidarietà.

Ricco il parterre dei premiati: Roberto Baggio (“Ispiratore di sogni”), Miki Biasion (Rally), Loris Capirossi (Motociclismo), Giovanni Fabbian (Calcio), Sebastien Frey (Calcio, miglior portiere straniero della Serie A), Kristian Ghedina (Sci), Pep Guardiola (“Fair play”), Charles Leclerc (Formula 1), Enrica Merlo (Pallavolo), Nicholas Spinelli (Motociclismo) e Javier Zanetti (Calcio).

Tuttavia, tutti i riflettori erano proprio per l’ex portiere della Juventus la cui presenza sul palco per ritirare il suddetto riconoscimento ha dimostrato che è sempre più vicino a mettere in fuorigioco il grave malanno che stava per strapparlo all’affetto dei suoi cari e dei tifosi.