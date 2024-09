Bagnaia zittisce tutti: bufera su Marquez

Il gesto di Pecco Bagnaia nei confronti di Marc Marquez ha sorpreso tutti, soprattutto i suoi tifosi. Ecco cosa ha fatto il campione del mondo in carica della MotoGP

Marc Marquez ha vinto con merito il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, rientrando in corsa per il titolo mondiale. Se Bagnaia ha ridotto lo svantaggio nei confronti di Jorge Martín, il Cabroncito adesso è invece a soli 53 punti dal leader della classifica e farà di tutto per portare a casa il nono mondiale della sua carriera, quello che gli permetterebbe di raggiungere Valentino Rossi. Per lui sarebbe un grande traguardo e l’anno prossimo correrà con una Ducati ufficiale proprio per provare a coronare questo sogno.

A Misano, Marquez ha vinto con grande merito ed ha dimostrato di essere ancora un ottimo pilota, nonostante Bagnaia in questi anni abbia meritato i titoli mondiali consecutivi. Proprio il pilota piemontese è stato protagonista di un gesto sul podio che ha sorpreso tutti i tifosi. È successo tutto mentre lo speaker ha annunciato il nome di Marc Marquez, arrivato per primo al traguardo. Ecco cosa è accaduto e perché tutti sono rimasti senza parole a causa del gesto di Pecco.

Fischi a Marquez, Bagnaia zittisce i tifosi

Come capita sempre, dopo un gran premio c’è la premiazione. Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, mentre Bagnaia è arrivato secondo, alle sue spalle. Quando lo spagnolo è salito sul podio, Pecco era già lì ed aveva ricevuto tantissimi applausi dal pubblico di casa, essendo il loro beniamino. Il trattamento riservato al rivale è stato decisamente diverso perché il pilota catalano è stato riempito di fischi.

Proprio mentre il volume dei fischi di disapprovazione del pubblico continuava ad aumentare, Pecco Bagnaia ha fatto un cenno con la mano, per provare a convincere i tifosi a smettere di fischiare. Il campione del mondo in carica non è riuscito nel suo intento perché i fan hanno continuato, ma molti hanno apprezzato il suo gesto, da vero sportivo. Il rispetto tra piloti è importante, anche quando esiste una forte rivalità.

aww wait pecco was telling people not to boo marc, shaking his finger and head at them 🥹<3 pic.twitter.com/JACaU5EwaH — 😀 (@wetfroggie) September 8, 2024

Marquez non è molto amato in Italia a causa della rivalità con Valentino Rossi. Molti fan del pilota di Tavullia hanno accusato Marc di non aver avuto un comportamento corretto in passato, tesi portata avanti dallo stesso Rossi. Per questo motivo, ogni volta che torna in Italia, non è accolto con il tappeto rosso. Anche il suo annuncio in Ducati è stato poco apprezzato dai tifosi italiani. Intanto però Bagnaia prova a spegnere il fuoco.