Danno e beffa per la Ferrari: tifosi gelati

I tifosi della Ferrari sono rimasti senza parole, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di un grande protagonista

Durante ciascuno dei weekend di pausa tra un Gran Premio e l’altro di F1, in questo 2024 non stanno mancando le emozioni. La prossima sarà una stagione del tutto nuova, all’insegna di piloti che hanno già annunciato la prossima destinazione, nuovi volti di alta ingegneria all’interno dei team e introduzioni che cambieranno radicalmente le monoposto che scenderanno in pista.

Bisogna farsi trovare pronti. Chi ha una disponibilità economica maggiore, una tradizione altisonante e un progetto lungimirante, sicuramente parte con un piede anzi con un ruggito di motore davanti agli altri. Forse non tutti se l’aspettavano, ma sarà inevitabile includere nella lista delle outsider, l’Aston Martin di Lawrence Stroll. Per portarla al successo, il ricchissimo imprenditore canadese ha deciso di puntare il più in alto possibile in termini di investimenti.

Ecco che arriva facilmente la spiegazione alla foto che ha impiegato pochi minuti a fare il giro del mondo: Lawrence Stroll accanto ai due piloti della Scuderia – suo figlio Lance e il campione Fernando Alonso – e l’ingegnere Adrian Newey a completare l’immagine. L’inglese è stato il volto dei successi della Red Bull per ciò che concerne la realizzazione della vettura e vederlo lontano dal team fa ancora effetto. Tuttavia, a distanza di alcuni mesi dalla decisione di un’avventura diversa, ha scelto quale.

F1, Adrian Newey all’Aston Martin: il genio dell’ingegneria commenta la sua scelta

Guai a credere che quella di Newey sia una decisione mossa a suon di milioni. È certo che il suo contratto sarà ricco alla stregua di quello di un pilota: si vocifera di 35 milioni di euro a stagione. Ciononostante il grande segreto è ciò che ha portato a una somma così elevata, vale a dire la proposta di far parte (anche) attivamente dell’azionariato di Aston Martin.

L’ingegnere avrà carta bianca e potrà soddisfare anche qualche libertà che aveva avanzato, dopo aver lasciato la RedBull, come la possibilità di essere coinvolto ma poter anche dedicarsi a sé, viaggiando spesso nel suo amato Sudafrica, dove ha casa. Un duro colpo per la Ferrari, che ci aveva in ogni modo provato, avviando i contatti oltre un anno fa e spingendo anche pubblicamente col suo futuro pilota, Lewis Hamilton, che aveva dichiarato tempo fa: “Chi non vorrebbe lavorare con Adrian?”.

L’affare sembrava destinato a concludersi, ma poi si è spento lentamente. L’ha in qualche modo confermato lo stesso ingegnere, in occasione della presentazione con l’Aston Martin, pur non menzionando mai direttamente la Scuderia di Maranello: “Sono rimasto molto lusingato dal numero di squadre che mi hanno contattato. Con alcune ho avuto dei colloqui, non con tutte. Ma, alla fine, è stata una scelta molto chiara e naturale quella di legarsi alla Aston Martin”.

In effetti tempo fa Newey aveva visitato la sede di Silverstone dell’azienda e aveva apprezzato gli investimenti condotti per essere all’avanguardia e giocarsela per il titolo, con maggiore convinzione a partire dal 2026: saranno adoperati motori Honda, la compagnia petrolifera Aramco sarà partner con le sue benzine sintetiche. Comincia così l’avventura di Adrian Newey che sarà a capo delreparto tecnico come managing technical partner.