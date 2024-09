Inter, andata in scena la premiere del film sulla seconda stella

Con un comunicato sul proprio sito, l’Inter ha voluto riassumere la serata dedicata alla premiere di: “Inter. Due Stelle sul cuore“.

Ecco il comunicato: “Una serata speciale, per riassaporare sensazioni bellissime, riviverle. Per emozionarsi. All’Anteo Palazzo del Cinema di Milano è andata in scena la premiere di “Inter. Due Stelle sul cuore”, il film evento che celebra il 20° Scudetto dell’Inter e che sarà nelle sale di tutta Italia dal 19 al 25 settembre.

Il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta, il CEO Corporate Alessandro Antonello, il Top Management nerazzurro, la squadra e mister Inzaghi insieme al suo staff, hanno assistito alla prima proiezione del film che racconta il cammino dell’Inter nella passata stagione: le sfide più emozionanti, momento per momento, con interviste esclusive, momenti inediti, personalità e tifosi nerazzurri con tanti aneddoti e curiosità.

Dopo gli interventi del Presidente Marotta, del Vice President Javier Zanetti e di mister Simone Inzaghi, la squadra, lo staff e il Top Management hanno potuto assistere alla proiezione del film, accompagnati dalla famiglia dei Partner e da ospiti e invitati speciali, alcuni dei quali hanno sfoggiato il nuovo Third Kit 2024-2025.

“Inter. Due Stelle sul cuore” è coprodotto da Filmmaster e Inter Media House, con la collaborazione di Red Joint Film, diretto da Carlo A. Sigon e distribuito al cinema in oltre 200 sale da Nexo Studios con Radio 105 come Radio Partner e con i media partner La Gazzetta dello Sport e Coming Soon“.

Inter – le parole di Marotta, Zanetti e Inzaghi

Così ha parlato Giuseppe Marotta, Presidente e CEO Sport FC Internazionale Milano: “Questa è una serata molto speciale, che racconta la cavalcata trionfale che ci ha portato al 20° Scudetto e alla Seconda Stella. Abbiamo creato questa fantastica sinergia con il cinema. Il nostro regista è stato Simone Inzaghi, gli attori protagonisti questa squadra. Il cinema immortala le emozioni che abbiamo vissuto, esalta i valori e la passione che ci hanno portato a questo traguardo. Dentro a questo film ci sono scene indimenticabili, che ci emozionano ed emozioneranno tutti i tifosi nerazzurri.”

Così ha parlato Javier Zanetti, Vice Presidente FC Internazionale Milano: “Riviviamo emozioni immense, lo dico anche da tifoso: la mia famiglia è interista, i miei figli si sono commossi quando abbiamo raggiunto questo traguardo. Vedendo questa squadra sapevo che potevamo vincere, ho visto come hanno lavorato il gruppo, lo staff e i giocatori. Questa pagina importantissima del Club rimarrà per sempre.”

Così ha poi parlato Simone Inzaghi: “Sono emozionato, lo ammetto: nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario e la Seconda Stella ci unirà per sempre. Il grazie va a tutti: ai ragazzi, ai calciatori che non fanno più parte di questo gruppo, alla società che ci è sempre stata vicino.”