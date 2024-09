Michael Schumacher da non credere: è stato impressionante

Un ricordo da non credere, Michael Schumacher lascia ancora oggi tutti a bocca aperta: che spettacolo dell’ex Ferrari

I tifosi non si arrendono, pregano e sperano che Michael Schumacher possa tornare a star bene, a mostrarsi sotto i riflettori. Un calvario lungo oltre dieci anni quello che il pubblico si è ritrovato a vivere nei confronti del tedesco che – ancora oggi – vive un’esistenza a dir poco complicata.

Il 29 dicembre 2013, quello che è stato uno dei piloti di Formula 1 più forti di tutti i tempi, si ritrovò a fare i conti con un incidente che gli costò carissimo. Da allora della sua salute non si sa praticamente nulla, se non che sua moglie Corinna per sostenere le ingenti spese mediche (si parla di oltre 70 milioni spesi in questi anni) ha dovuto vendere diversi cimeli e beni della famiglia Schumacher. Un sacrificio necessario perché tutti, da familiari agli amici senza dimenticare proprio i tanti tifosi del tedesco, vogliono che Michael torni a stare bene. Una carriera strepitosa, condita da 7 titoli mondiali ed imprese in pista semplicemente irripetibili.

Schumi è stato questo e molto di più. Un pilota di carattere, innamorato delle corse sin da bambino quando già sui kart le sue doti al volante erano straordinarie. Michael impressionò tutti, esordì in F1 con la Jordan prima di consacrarsi con la Benetton di Briatore vincendo due mondiali di fila, nel 1994 e 1995. Poi l’approdo in Ferrari: da lì in poi, è nata una vera e propria leggenda impossibile da scalfire. Delle tante prodezze del tedesco una in particolare nei giorni scorsi è stata sottolineata dai tifosi: ed in molti hanno ancora i brividi per quello che riuscì a fare.

Schumi, che emozione: sono ancora tutti commossi

La carriera di Michael Schumacher è stata scandita da diversi Gran Premi che il tedesco ha amato particolarmente. Da Monaco a soprattutto Magny-Cours dove ancora oggi detiene il record (8) di successi, superato solo da Hamilton (9) a Silverstone.

Ad ogni modo nel cuore di Michael il GP di Monza è sempre stato un momento speciale da vivere, come ogni ferrarista che si rispetti. Esattamente 28 anni fa, era l’8 settembre 1996, il tedesco confezionava una delle sue vittorie più belle sul Gran Premio di casa. Schumi, che ad oggi è il pilota della Ferrari ad aver vinto più volte – ben cinque – a Monza, ruppe un digiuno per il Cavallino Rampante che durava da ben 8 anni. Il ‘Kaiser’ partì dalla terza piazzola dopo le qualifiche, dietro a Damon Hill (che vinse quel Mondiale) e Villeneuve.

Fu il primo GP di Michael a Monza, al suo primissimo anno in Ferrari. Una gara da sogno del tedesco che, grazie ad una strategia perfetta imposta dai box, riuscì a portare a casa uno storico successo. Lo scatto pubblicato su ‘X’ nelle scorse ore, in tal senso, celebra quell’indimenticabile momento che vive ancora oggi nel cuore di milioni di tifosi. Un istante indelebile per la Scuderia di Maranello, che ancora oggi dice grazie al suo pilota più vincente di sempre.

On this day 28 years ago, Michael Schumacher etched his name into F1 history with a stunning win at the Italian Grand Prix#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Q43lU3wa30 — FirstSportz F1 (@FirstsportzF1) September 9, 2024

Braccia al cielo, sorrisi e grandi soddisfazioni. Un tempo lontanissimo che però è rimasto impresso nella mente di tantissimi tifosi che non possono di certo cancellare la leggenda di Michael Schumacher.