Non solo la Serie A, nel weekend riparte anche la Serie B

Finita la pausa per le Nazionali, riparte il calcio dei club. Oltre alla Serie A sarà il momento della ripartenza anche della Serie B. Il torneo cadetto riparte dalla 5^ giornata una situazione di classifica davvero molto inedita ed equilibrata con ben tre squadre a quota 8 punti dopo quattro partite.

Il programma delle partite della 5^ giornata di Serie B

La Serie B riparte dall’anticipo della 5^ giornata. Il turno del campionato riparte dal Dino Manuzzi di Cesena per il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Modena alle ore 20:30. I bianconeri romagnoli hanno collezionato 6 punti finire, due in più rispetto ai gialloblù emiliani.

La giornata proseguirà nel pomeriggio di sabato con altre cinque gare in contemporanea alle 15:

al San Nicola di Bari, i biancorossi padroni di casa ospitano i biancorossi lombardi del Mantova. La formazione pugliese ha raccolto appena due punti in quattro partite, mentre la formazione di Possanzini neo promossa ha già collezionato 7 punti;

allo Stadio Rigamonti di Brescia, il Frosinone di Vincenzo Vivarini fa visita alle Rondinelle di Rolando Maran. I lombardi hanno sei punti in campionato, mentre i ciociari hanno fatto appena tre punti finora;

al Tombolato di Cittadella, la formazione veneta ospiterà i calabresi del Catanzaro. Il “Citta”, al momento, è in zona playoff con 7 punti collezionati nel prime quattro gare, mentre il Catanzaro ha totalizzato solamente 5 punti;

scontro al vertice, invece, per Cremonese e Spezia. Allo Zini di Cremona, i grigiorossi di casa ospiteranno i liguri dello Spezia. I bianconeri di mister Luca D’Angelo sono tra le tre formazioni in testa alla graduatoria con due punti in più della Cremonese;

testacoda sorprendente, invece, al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dove la Juve Stabia ospiterà il Palermo. La formazione campana, insieme allo Spezia, è tra le tre formazioni testa con 8 punti, mentre il Palermo al momento ha solo 4 punti ed è appena fuori dalla zona playout.

La giornata si chiuderà poi domenica alle 15 con altri quattro match:

la Carrarese, neo promossa, ospiterà sul “neutro” dell’Arena Garibaldi di Pisa il Sassuolo. La formazione di Carrara ha collezionato finora solamente tre punti, mentre il Sassuolo ne ha due in più;

a Cosenza, invece, la formazione calabrese fanalino di coda della graduatori ospiterà l’esordio della Sampdoria di Andrea Sottil. Il Cosenza ha fatto solamente un punto, mentre la Sampdoria sotto la guida di Pirlo aveva collezionato appena due punti;

sfida equilibrata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, tra la Reggiana e il Sudtirol. La formazione emiliana ha fatto finora 7 punti ed è in piena zona playoff, mentre il Sudtirol ha totalizzato 6 punti;

il programma lo completa la sfida dell’Arechi tra la Salernitana di Giovanni Martusciello e il Pisa dell’ex di turno Pippo Inzaghi. Una gara di vertice visto che il Pisa è la terza formazione delle tre in testa alla classifica, mentre la Salernitana per il momento insegue la zona playoff.