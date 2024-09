Si rompe il legamento crociato, stagione finita per un attaccante italiano!

Brutte notizie per una squadra: rottura del legamento crociato per l’attaccante, la sua stagione è già finita

Nemmeno il tempo di prendere le misure con il nuovo ambiente e la nuova squadra che lo ha accolto in questa estate, che per un potenziale protagonista del prossimo campionato è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. L’infortunio riportato in amichevole purtroppo è serissimo: c’è la rottura del legamento crociato. In altre parole, la stagione è già compromessa.

Negli sport di squadra, purtroppo, gli infortuni, anche gravi, sono all’ordine del giorno e devono essere messi in conto dai singoli club. Quante volte nel mondo del calcio gli allenatori si sono ritrovati a dover fare di necessità virtù, perdendo di punto in bianco per mesi e mesi quei giocatori su cui, in teoria, avrebbero dovuto basare le proprie ambizioni?

Dover accettare però il ko improvviso di un neo-tesserato nell’immediata vigilia dell’inizio della stagione, della partenza degli impegni ufficiali, con tutto quel ne consegue, è però un colpo durissimo per il morale. E in particolar modo per tutti quei tifosi che già avevano iniziato a sognare con i gol messi a segno dall’attaccante durante le amichevoli estive.

Infortunio gravissimo, si è rotto il crociato: la stagione è già finita

Se quello degli infortuni prima delle partite più importanti è un problema che affligge spesso moltissimi calciatori, costretti a saltare spezzoni importanti di stagione, soprattutto in caso di rottura dei legamenti, non è certo un’esclusiva del mondo del pallone.

Lo sa bene un grande protagonista del mondo dell’hockey su ghiaccio, costretto ad accettare il verdetto severissimo dello staff medico. Ha riportato nel corso Trofeo Ladin una rottura del legamento crociato. Un infortunio serio che lo costringerà ad assistere alla prossima stagione esclusivamente da spettatore.

Un incidente davvero sfortunato per il 22enne torinese Luca Biondi, nuovo attaccante dell’Hockey Club Gherdëina-Gardena. Dopo aver vissuto un precampionato da protagonista, con due gol nelle prime tre amichevoli disputate, ha dovuto infatti arrendersi alla fatalità più incredibile.

Durante la partita contro i Fassa Falcons, la sua ex squadra, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato sinistro. Un infortunio gravissimo che, di fatto, mette fine in largo anticipo alla sua stagione. L’appuntamento con i suoi tifosi a questo punto è all’anno prossimo. Con la speranza che il recupero possa procedere per il meglio e che il numero 74 possa tornare a brillare come non mai.