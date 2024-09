“Sta uccidendo Verstappen”: è una catastrofe

Max Verstappen in grande difficoltà in questa fase del Mondiale. Arriva un’altra conferma sul momento critico della Red Bull

La Red Bull non domina più. E l’unica certezza che ha, al momento, è che rischia di perdere la vetta di entrambe le classifiche iridate. Quando mancano ancora otto appuntamenti al termine della stagione 2024, infatti, il trend suggerisce che Lando Norris possa avvicinarsi ulteriormente a Verstappen e la McLaren possa fare altrettanto tra i costruttori. Qualcosa di inimmaginabile fino a qualche mese fa, considerato il domino instaurato da Max Verstappen e compagni negli ultimi due campionati. La domanda è: cosa è successo alla scuderia campione del mondo in carica ?

Diversi fattori hanno inciso sul declino tecnico della Red Bull. Innanzitutto la guerra di potere interna che ha distratto il team dalla vicende di pista. Poi è arrivato il clamoroso “caso Horner” a scaldare ulteriormente gli animi all’interno della squadra, nonché a causare l’addio di figure storiche e di grande spessore come Adrian Newey.

Infine, come naturale conseguenza di tutto ciò, sono stati apportati degli aggiornamenti errati sulla RB20 che hanno influito sulle prestazioni della monoposto, ben più lenta rispetto a quella di inizio stagione. Quest’ultimo è un aspetto prontamente sottolineato proprio da Verstappen il quale, senza usare giri di parole, si è sfogato dicendo: “Abbiamo trasformato una macchina dominante in un mostro”.

Red Bull, la RB20 crolla e Verstappen sbotta: il parere dell’esperto

Insomma, mala tempora currunt in quel di Milton Keynes. E lo sfogo appena citato di Verstappen rappresenta soltanto uno dei tanti segnali di malumore manifestati del pilota olandese. La sensazione prevalente è che SuperMax sia ormai in preda alla frustrazione, dal momento che sta spingendo al massimo senza però riuscire ad ottenere risultati soddisfacenti. Ne è convinto, ad esempio, Eddie Jordan, il quale ha affidato la sua analisi ai microfoni del podcast “Formula For Success”.

“La situazione è ormai catastrofica“, ha esordito il manager irlandese. “Christian Horner (il team principal, ndr) ha un lavoro enorme da svolgere. Tutti abbiamo criticato Perez, ma forse il problema non è lui ma la velocità della macchina”, ha poi aggiunto.

Infine, ha approfondito il concetto spiegando ulteriormente quanto per Verstappen ormai la situazione sia insostenibile: “Quello che Max riesce a fare, lo fa proprio in quanto Max. Senza alcun dubbio lui è il miglior pilota in Formula 1 in questo momento e credo che finire le gare al quinto o al sesto posto sia una cosa che lo stia uccidendo”. Domenica prossima, l’olandese proverà a rifarsi a Baku. Stare tre mesi senza vincere è davvero un’anomalia per lui.