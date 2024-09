Verstappen non ne vuole sapere: tifosi gelati

Max Verstappen ha sorpreso tutti, soprattutto i tifosi. Pare che non abbia nessuna intenzione di farlo, ormai ha preso una decisione

Max Verstappen rischia di perdere il titolo mondiale quest’anno, anche se uno scenario del genere sembrava impossibile soltanto tre mesi fa. La Red Bull ha avuto un peggioramento delle prestazioni che ha favorito la risalita della concorrenza, con la McLaren che ha fatto l’esatto opposto. In questo momento, il team britannico sembra poter operare il sorpasso soprattutto nel mondiale costruttori.

Max ha ancora un buon vantaggio su Norris e potrà provare a gestirlo nelle ultime gare della stagione. L’obiettivo è quello di limitare i danni fino al Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti d’America, quando la Red Bull porterà i nuovi aggiornamenti, attesi e annunciati da mesi. Nelle ultime ore, Max Verstappen ha invece fatto discutere anche a causa di alcune esternazioni che riguardano i giovani nel mondo della Formula 1. Il pilota olandese ha le idee chiare in merito alle ultime proposte provenienti dai vertici della Formula 1.

Verstappen e i giovani: “Mettete i debuttanti in macchina”

La Formula 1 è uno sport che continua a cambiare e a introdurre novità, anno dopo anno. L’ultima riguarda i giovani piloti da valorizzare, ma non tutti hanno la stessa idea sui metodi che dovrebbero portare un debuttante ad essere protagonista in Formula 1. Una delle idee che viene proposta da alcuni anni è quella di fargli fare le prime prove libere del venerdì con delle vetture delle passate stagioni. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha recentemente dichiarato la possibilità di organizzare una gara sprint per i debuttanti e sembra che Max Verstappen pensi che sia un’idea folle.

Quando gli è stata chiesta un’opinione, Max ha chiaramente detto: “Non è un mio problema. Sono in vacanza”. A riportarlo è ‘Gpblog.com’, che poi rimanda anche ad altre parole del campione del mondo: “Non credo che i giovani piloti siano entusiasti di correre una gara sprint il martedì, dopo aver partecipato alle competizioni del weekend. Se vogliamo dare una possibilità ai giovani debuttanti, dobbiamo metterli nelle macchine e farli correre”.

George Russell, pilota della Mercedes, è favorevole ed ha espresso la sua opinione dopo il Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc: “Ricordo quando feci i miei primi test a San Paolo con la Force India, mi sentivo come se mi avessero gettato in un mare di guai. Dare l’opportunità ai giovani di effettuare una giornata di test è importante, in modo da farli trovare pronti per una gara sprint”.