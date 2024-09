Come creare una strategia pubblicitaria efficace: le regole d’oro e l’esperienza

La strategia pubblicitaria è un piano a lungo termine di un brand per raggiungere il proprio pubblico target: non è composta da un solo elemento, ma è un vero e proprio percorso, ma non solo. Nel tempo e con l’esperienza, avremo modo di vedere come esistano vari tipi di strategie di marketing: editoriali, per dispositivi mobili, di contenuti, di social media, e via dicendo. Allo stesso modo, non c’è solo il prodotto, ma anche gli elementi che ruotano intorno a esso: prezzi, marketing del brand e promozione dei prodotti.

Ogni tipo di prodotto, fisico o digitale, può beneficiare di una strategia per raggiungere i consumatori desiderati, allo stesso modo ogni singola tattica di marketing, dal caso di studio alle inserzioni a pagamento, serve a completare quella che definiamo come strategia pubblicitaria generale. La durata della nostra strategia può variare e può essere aggiornata periodicamente: la sua efficacia, necessita di professionalità e conoscenza – ad esempio, conoscere bene come funziona l’algoritmo di Google – e va valutata strada facendo.

Ma cosa rende una strategia pubblicitaria efficace

Ci sono specifici percorsi che rendono una strategia pubblicitaria realmente efficace e questi passano attraverso una serie di step: prima di arrivare alla diffusione del messaggio finale, infatti, vanno affinati gli elementi delle strategie pubblicitarie, nel loro complesso. Se non si conosce l’azienda che si ha di fronte, ad esempio, difficilmente saremo in grado di analizzare il settore, il mercato e la concorrenza, individuando i punti di forza.

Bisogna poi identificare il target di riferimento e collaborare strettamente con il cliente per arrivare a quella che è l’idea giusta e nello stesso tempo condivisa. Tra le scelte strategiche, ci sono poi tutta una serie di elementi, che andranno sviluppati con chi ha una certa esperienza nel settore, dal linguaggio efficace a un’immagine che sia suggestiva. Il principio di verità è infine alla base di ogni strategia pubblicitaria efficace, e recenti episodi che hanno coinvolto anche personaggi pubblici noti dimostrano come non rispettare questo principio possa rivelarsi un pericolosissimo boomerang.

Come posso fare un’efficace campagna pubblicitaria

Tra i principi che regolano una strategia pubblicitaria efficace, e di conseguenza la campagna a essa collegata, ci sono anche la necessità di trasmettere emozioni positive – nessuno di noi comprerebbe un prodotto descritto come dannoso, per esempio – e focalizzarsi sull’esperienza che il prodotto garantisce. La campagna pubblicitaria, per essere efficace, deve dunque essere in grado di emozionare in maniera positiva il proprio target di riferimento.

Fidelizzazione, autenticità e trasparenza sono dei principi saldi nelle campagne pubblicitarie e si ottengono solo con una strategia vincente e convincente. Inoltre, campagne innovative e d’impatto diventeranno qualcosa in più di una semplice pubblicità, ma resteranno impresse nella mente. Provare nuove strade, nel mondo della comunicazione, ha spesso portato a dei risultati del tutto insperati.

I professionisti del marketing devono ambire a questo e il cliente dovrà godere della massima soddisfazione, proprio perché i suoi obiettivi sono stati raggiunti. Anche i social media, da questo punto di vista, giocano un ruolo importante, perché ci danno la possibilità di interagire e di ricevere feedback in tempo reale. Una campagna poco chiara, che non abbia un target di riferimento e che non sia in grado di monitorare i risultati e la concorrenza, a oggi, è destinata a fallire.