Juventus, Motta conferma l’identità tattica: le possibili scelte anti-Empoli

Thiago Motta ha fornito un vestito elegante alla sua Juventus in termini di estro, dinamismo e qualità nel costruire la manovra verticalmente. I bianconeri scendono in campo domani a Empoli e il collaudato 4-2-3-1 viene ovviamente confermato. Per quanto riguarda gli interpreti è possibile vedere in mediana una coppia inedita, ma complementare: Locatelli al fianco di Douglas Luiz. Sulla trequarti Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz, alle spalle di Dusan Vlahovic, riferimento offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.