Mazzata tremenda per Rafa Nadal, la rivelazione fuga ogni dubbio

Notizia non certo favorevole per Rafa Nadal, arriva l’annuncio che nessuno poteva immaginare: adesso non ci sono più dubbi

Le speranze di rivedere Rafa Nadal ad altissimi livelli stanno cadendo, giorno dopo giorno, annuncio dopo annuncio. Per il momento il fuoriclasse spagnolo non si è ancora voluto arrendere al passare del tempo. Il ritiro non è stato ancora ufficializzato ma il suo recente forfait dalla Laver Cup dà molto cui pensare ai suoi tifosi. Perché le lancette continuano ad avanzare imperterrite, e tutto fa pensare che all’addio definitivo manchi ormai davvero poco.

In un momento già particolarmente delicato per il tennista spagnolo e i suoi tifosi, a sorprendere sono state però, negli ultimi giorni, alcune dichiarazioni davvero clamorose. Un colpo di scena vero e proprio che ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che hanno sempre amato Nadal e lo hanno considerato, negli anni migliori della sua carriera, il più grande tennista di tutti i tempi.

Qualcuno ha infatti voluto riaprire l’annosa questione relativa al Goat, il più grande di sempre. Un titolo che a lungo Federer, Nadal e Djokovic si sono contesi ma che in questo momento, per molti, ha un solo e unico proprietario. La pensa così anche una persona che è stata molto vicino a Nadal per gran parte della sua carriera.

Niente da fare per Nadal, il Goat non può essere lui: rivelazione clamorosa

Nel proprio cuore ogni tifoso continuerà a credere che il proprio beniamino sia il miglior giocatore di tutti i tempi. Questo è logico e accettabile. Ma ormai i numeri sono talmente evidenti e lampanti che dubbi non possono più essercene: il Goat è Novak Djokovic. Questo almeno è il pensiero non di un grande supporter del serbo, bensì di Toni Nadal, lo zio e storico coach di Rafa.

A renderlo noto è stato lo stesso allenatore in un’intervista a Euronews. Tornato su un argomento che crea sempre dibattito e che, in fin dei conti, non è molto più di un semplice divertimento, zio Toni ha spiegato il suo punto di vista, lasciandosi andare a dichiarazioni che nessun tifoso di Rafa si sarebbe mai aspettato.

Secondo lui il migliore in questo momento deve essere considerato Djokovic. E il motivo è semplice: ha avuto una carriera più lunga e continua degli altri due e ha vinto, semplicemente, molti più titoli. Due dati oggettivi che fanno tutta la differenza possibile. Anche se lo stesso Toni tiene a sottolineare un aspetto che non può passare in secondo piano: “Quello che in campo ci ha fatto vedere Federer non lo ha mai fatto nessuno“.

Come a voler dire: il migliore è stato Djokovic, ma quello che ha giocato meglio è stato l’elvetico. E Rafa? Anche per Nadal sono arrivate, ovviamente, parole al miele. Se Nole è infatti stato il migliore in assoluto, per zio Toni Nadal avrebbe potuto esserlo, non fosse stato per i troppi infortuni che lo hanno afflitto. Un’ammissione amara ma forse per questo apparentemente molto sincera.