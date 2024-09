Mondo del calcio in lacrime: altro lutto pesante

Lutto tremendo nel mondo del calcio, i tifosi non riescono a farsene una ragione: è morto all’improvviso un talento genio e sregolatezza

Un altro enorme dolore ha attanagliato il cuore di tantissimi tifosi e appassionati di calcio. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione agonistica, è morto all’improvviso un ex protagonista del mondo del pallone in Italia. Un calciatore che aveva deliziato i tifosi, genio e sregolatezza, uno dei tanti personaggi che hanno fatto sognare chi ha sempre amato lo sport di provincia, quel calcio fatto non di trofei a ripetizione, ma di storie entusiasmanti e imprese epiche.

In un 2024 che ha già portato via, agli amanti di un calcio romantico, del calcio più romantico, un autentico paladino come Gigi Riva, ad addolorare un’intera tifoseria, una città e in generale tanti appassionati di un calcio che ormai appartiene a un’altra epoca, è stata la morte improvvisa di un altro grande eroe degli anni Settanta.

In quell’epoca di grandissimo fermento e passione, anni in cui l’Italia del calcio non viveva ancora la sua epoca d’oro, ma poteva già contare su molti di quegli eroi che avrebbero portato al ciclo magico di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, nelle categorie inferiori a regalare straordinari emozioni erano infatti talenti come quello di uno dei magnifici del Venezia, in grado di far vivere momenti indimenticabili ai lagunari, e non solo.

Calcio in lutto, è scomparso all’improvviso: aveva 74 anni

All’età di 74 anni si è spento in questi giorni, come riportato da alcune testate locali, un grande ex protagonista delle imprese del Padova, del Venezia e anche del Chieti. Il suo nome era Gritto Modonese. Nato a Chioggia l’8 febbraio 1950, aveva vissuto la sua carriera sfruttando al massimo il proprio talento ma lasciandosi andare a momenti di sregolatezza che ne hanno forse frenato l’ascesa verso le serie maggiori.

Nonostante avesse infatti i numeri per fare il grande salto, Modonese non riuscì mai a raggiungere i palcoscenici più prestigiosi, a vestire le maglie di club in grado di competere per un posto in Serie A. Con il Padova però riuscì in un’impresa ancora oggi raccontata con emozione dai tifosi biancoscudati.

Centrocampista offensivo, dotato di doti balistiche micidiali, per certi versi Modonese poteva ritenersi, già sul finire degli anni Sessanta e dell’inizio anni Settanta, un centrocampista moderno, predisposto al gol. Non a caso, in tre stagioni con la maglia del Padova, dal 1969 al 1972, riuscì a collezionare ben 26 reti in 68 presenze. Numeri quasi da attaccante.

Non si conoscono le cause del decesso. Quel che è certo è che nessuno tra i suoi ex tifosi lo ha dimenticato, e che tutti i club che hanno potuto godere delle sue meravigliose gesta lo hanno voluto ricordare sui propri canali di comunicazione, stringendosi attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.