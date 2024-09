Per Sinner non c’è mai pace: bordata rabbiosa

Jannik Sinner senza pace nonostante il trionfo agli US Open. Continuano le polemiche: arriva un’altra bordata

Jannik Sinner è il dominatore del momento nel mondo del tennis. Il suo rango di numero uno in classifica è stato nobilitato e legittimato dalla vittoria agli US Open, secondo Slam vinto nell’anno solare e in carriera. Un successo che ha sancito la sua superiorità attuale sul resto del circuito, arrivato con grande naturalezza e semplicità, ma che non è bastato a mettere a tacere le polemiche.

Che un numero uno al mondo sia soggetto a pressioni molto aumentate è risaputo, ma Sinner ha dovuto fare fronte a un periodo molto difficile e ricco di contestazioni. Qualche problema fisico di troppo, una certa opinione pubblica che ha sminuito il suo primato asserendo che il vero numero uno fosse Alcaraz e lui lo fosse solo per il computer. Quindi, la vicenda Clostebol, che ancora sta facendo molto discutere.

Una vicenda che non si è ancora chiusa del tutto. La Wada, l’agenzia internazionale contro la lotta al doping, ha ancora qualche giorno per ricorrere al Tas di Losanna contro l’assoluzione di Sinner. Da capire se effettivamente l’agenzia deciderà di proseguire nell’iter, o lascerà cadere definitivamente le accuse. Dal canto suo, l’azzurro manifesta grande serenità, quella che gli ha permesso di venire fuori da un periodo molto complicato, dove gli attacchi nei suoi confronti non sono mancati e ancora persistono.

Sinner e Anna Kalinskaya, Andrea Petkovic attacca Kyrgios: “E’ una cosa triste”

Non sembra intenzionato a ‘mollare’ Nick Kyrgios, che sta riservando tante frecciate all’azzurro. Ma anche l’australiano, che ha riscosso consensi tra qualche collega di Sinner, sta esagerando e ha ricevuto una bordata a sua volta.

È stata decisamente di cattivo gusto la trovata di Kyrgios di scrivere, in merito alla sua ex fidanzata Anna Kalinskaya, oggi in coppia proprio con Sinner, “second serve” sui social, in maniera fortemente denigratoria. Un qualcosa che gli ha attirato diverse critiche, in particolare da Andrea Petkovic, ex tennista tedesca, che ha stigmatizzato l’atteggiamento di Kyrgios.

“È una cosa che mi rende triste e arrabbiata – ha spiegato nel personale blog ‘Substack’ – Potrebbe essere fantastico in tv, i suoi contenuti sono ottimi, ma continua ad autosabotarsi con questi atteggiamenti assurdi e con la sua misoginia. Nick dice cose bellissime sul tennis femminile, ma se lo denigra online, nessuno gli crederà più“.

Sinner quindi in campo vince e convince, mentre al di fuori del rettangolo di gioco si continua a discutere tra chi prende le sue parti e chi invece va all’attacco.