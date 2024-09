Serie B, 2-2 tra Cesena e Modena nell’anticipo

La quinta giornata di Serie B si apre con un derby di fuoco tra Cesena e Modena.

Al Manuzzi, gli ospiti del grande ex Bisoli, passano alla mezz’ora, quando viene fuori tutta la qualità di Caso bravo prima nell’uno contro uno, poi a servire in mezzo Pedro Mendes che di piattone sblocca la partita. La reazione dei padroni di casa arriva dieci minuti più tardi con Simone Bastoni: che con una botta di collo pieno incastra la palla all’angolino per l’1-1. Che diventa 2-1 allo scadere della prima frazione. Di Pardo ingenuo allarga troppo un braccio in area di rigore. Silent check del VAR e calcio di rigore. Dal dischetto ci va Shpendi che spiazza Cragno e ribalta la partita. Nella ripresa il Modena riparte forte e al 55′ su calcio d’angolo la pareggia. Zaro prende posizione, salta più in alto di Mangraviti e realizza il 2-2 che non cambia nonostante il rosso a Caldara e le tante occasoni da una parte e dall’altra.

Primo pareggio in campionato per il Cesena, secondo consecutivo fuori casa per il Modena.

Matteo Facecchia