Bologna, oggi serve la svolta senza appello

Oggi il Bologna apre la 4^ giornata di Serie A. I rossoblù saranno ospiti del Como, nel giorno della riapertura del “Sinigaglia” rinnovato per la Serie A. La formazione di Vincenzo Italiano sfiderà quella di Cesc Fabregas, in una gara che classifica alla mano vede le due squadre quasi appaiate con 2 punti per la squadra rossoblù e 1 per quella comasca.

Se il Como si sta adattando alla Serie A, il Bologna deve risvegliarsi. Due punti in tre partite, contro Udinese, Napoli ed Empoli sono troppo pochi per una formazione che lo scorso anno ha chiuso al 5° posto e deve affrontare la Champions League.

Bologna, la reazione passa dai gol degli attaccanti

Nelle prime tre gare il Bologna ha segnato appena due reti. Uno su rigore firmato da Riccardo Orsolini e un altro su piazzato, di rapina, firmato da Giovanni Fabbian. Poi poco altro, Castro titolarissimo al centro dell’attacco non si è ancora sbloccato. Tutto questo in attesa di Thijs Dallinga, che ancora deve ancora conquistarsi un posto da titolare in squadra.

Al di là della mancanza dei gol delle punte, anche gli esterni sono chiamati a dare un altro contributo a livello di gol. Lo stesso Orsolini è fermo a un solo gol su calcio di rigore. Ndoye, Odgaard possono sicuramente fare di più in zona rete.

Qualche gol in più, oltre al solo Fabbian, dovrebbe arrivare anche da centrocampo. Oggi Italiano potrebbe dare spazio a Pobega per la sua prima gara da titolare con la maglia del Bologna. La speranze è che il prodotto del vivaio del Milan riprenda da dove aveva lasciato sotto la guida del tecnico di Karlsruhe. Infatti, nella stagione 2020/21, con lo Spezia Pobega aveva segnato 6 reti in sole 20 presenze sotto la guida dell’ex tecnico della Fiorentina.