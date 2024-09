Doloroso ritiro nel calcio italiano, arriva l’annuncio di un celebre volto

Il calcio italiano perde un protagonista assoluto: arriva l’annuncio ufficiale, ha deciso di ritirarsi e dire addio

L’età che avanza, prima o poi, è un “problema” che tutti gli atleti e sportivi in generale devono affrontare. Fare i conti con la realtà è assolutamente necessario per capire quando smettere con la pratica agonistica definitivamente. Certo, ogni sport è a sé stante: e così se in alcuni si possono raggiungere anche età avanzate, in altri giocoforza la carriera è limitata nel tempo ed ha vita breve.

Come quella dei calciatori ad esempio: si possono raggiungere i 37-38 anni in media, qualcuno ha anche sfondato il muro dei 40 – i portieri soprattutto – ma poi arriva la necessità di dover appendere gli scarpini al chiodo. Il fisico, d’altronde non risponde più come prima, le avvisaglie arrivano nette e decise e non si può non ascoltare il proprio corpo.

Quello è il momento in cui è necessario mettere la parola fine, in modo inesorabile. Nel mondo del calcio ogni anno non mancano i nomi di calciatori illustri che decidono di lasciare l’attività agonistica: la Serie A, in ordine di tempo, ha perso per ultimo Szczesny. L’ex portiere della Juventus, rescisso il contratto con il club bianconero ha deciso di dire basta. Una scelta che ha sorpreso tutti considerati i 34 anni di età del polacco.

Ritiro ufficiale: addio al mondo del calcio

Una decisione che, qualche mese prima, aveva preso anche Toni Kroos, anche lui 34enne: ultima gara a livello professionistico con la Germania ad Euro ’24, la finale di Champions League vinta con il Real Madrid lo scorso giugno l’ultimo trofeo alzato al cielo.

Nel mondo del calcio, però, si ritirano non solo i calciatori, ma anche gli arbitri. E proprio tra questi, l’addio è di quelli pesanti: ha appeso il fischietto al chiodo Daniele Orsato, 46 anni, arbitro di lunga militanza in Italia e non solo. Considerato il migliore in Serie A, per lunghi anni è stato anche internazionale e proprio ad Euro ’24 ha chiuso ufficialmente la sua lunghissima carriera.

“Avevo deciso già prima del Mondiale – la sua rivelazione a ‘Il Giornale’ – poi è stata mia madre a convincermi di prolungare la carriera per arrivare agli Europei. A lei però ho promesso che avrei detto basta dopo la rassegna continentale. Dal vivo mi vide solo in una gara di Terza Categoria e si chiese il perché insultassero lei” ha ammesso, ricordando come l’abbia persa tre mesi fa. Orsato ha anche svelato un retroscena quasi drammatico: “Ho avuto la scorta per portare i miei figli a scuola per una gara di calcio“.