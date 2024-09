Lacrime per Sinner: gesto da non credere

Il bellissimo gesto di Jannik Sinner che sorprende i suoi tifosi: ecco cosa è successo.

Qualcuno come al solito avrà storto il naso per la mancata partecipazione di Jannik Sinner alla fase a gironi della Coppa Davis, il noto torneo tennistico per nazioni che si sta svolgendo in questi giorni a Bologna. Ma la decisione di lasciarlo momentaneamente in disparte è stata presa in condivisione con il capitano non giocatore Filippo Volandri.

Sinner è reduce da una vittoria esaltante e meritata, quella agli US Open 2024, che ha rappresentato il secondo titolo del grande slam conquistato in carriera dal classe 2001. Jannik ha confermato la sua leadership in vetta al ranking ATP e si avvia ad essere ancora per molto primo in classifica, approfittando anche del momento particolare di alcuni rivali come Djokovic o Alcaraz.

Inevitabile dunque per Sinner staccare un attimo la spina, prima di prendere parte agli ultimi tornei dell’anno. L’altoatesino ha deciso di prendersi dei giorni di riposo, da trascorrere ovviamente nel luogo che maggiormente ha nel cuore: la Val Pusteria, la zona dove è nato e cresciuto e nella quale ha ancora gli affetti più intimi e profondi.

La sorpresa di Sinner in Val Pusteria che fa felici i bambini

Sinner ha scelto di tornare a casa per due motivi in particolare. Ottenere un minimo di relax tra le valli altoatesine della sua San Candido, ma anche per andare a far visita a sua zia, donna a cui ha dedicato la vittoria degli US Open poiché sta attraversando un momento di salute molto delicato.

Ma c’è stato tempo anche per una gradita sorpresa: Jannik ha deciso di fare una capatina nella vicina Brunico ed assistere agli allenamenti della squadra di calcio locale. In particolare il numero 1 del ranking maschile ha fatto visita ai bambini delle giovanili del Ssv Bruneck, scatenando la curiosità e la gioia in tutti i giovanissimi calciatori.

L’occasione è nata dal fatto che il figlio di un suo amico di lunga data milita proprio in questa squadra giovanile, motivo per cui Sinner ha deciso di accompagnarlo e fare una sorpresa a tutti i giovani atleti.

“Un momento indimenticabile per i nostri piccoli calciatori – ha scritto il Bruneck calcio nel post su Instagram – Con il suo modo caloroso e con i piedi per terra ha illuminato gli occhi di molti bambini. Siamo fieri del nostro pusterese Sinner Winner e gli faremo ancora il tifo”.