Lewis Hamilton, decisione estrema in queste ore: cambia di nuovo tutto!

Lewis Hamilton al centro di una clamorosa voce di mercato, che potrebbe segnare davvero un passaggio epocale: sembra proprio che sia convinto

Il campione inglese Lewis Hamilton ha ancora fame di successi in Formula 1, ma i suoi interessi vanno ben al di là del semplice Circus. Presto potremmo vederlo impegnato in un altro contesto, sempre da protagonista ma con un ruolo differente.

Hamilton è un personaggio a tutto tondo, uno che travalica i confini della Formula 1 e rappresenta una vera icona globale. Il suo impegno a tutti i livelli, sportivi e sociali, non passa inosservato, così come la fama ottenuta sui social network. Lewis è proprietario di una linea di abbigliamento e si spende per svariate cause sociali. Dal punto di vista sportivo a 39 anni ha ancora voglia di competere ai massimi livelli e ha deciso di sposare il progetto Ferrari dopo una vita tra McLaren e Mercedes.

Ma c’è di più, si perché Lewis pensa seriamente anche alle due ruote. La MotoGP è entrata nel suo mirino e presto potremo ritrovarcelo come proprietario di un team nella classe regina del Motomondiale. Non è un mistero come Liberty Media, il colosso americano dell’intrattenimento, abbia acquisito dallo scorso aprile anche il controllo della Dorna Sports. Ora proprio da fonti interne all’azienda a stelle e strisce arriva la voce sull’Hamilton imprenditore delle due ruote.

Lewis Hamilton pensa di acquisire un team di MotoGP: la clamorosa rivelazione del CEO di Liberty Media

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 è seriamente intenzionato a possedere un team di MotoGP, diventando magari rivale di Valentino Rossi. Ad affermarlo è stato lo stesso CEO di Liberty Media, Greg Maffei, fonte a dir poco attendibile in materia.

“Quando abbiamo annunciato di aver preso la MotoGP, diverse personalità ci hanno chiamato per dirci di voler comprare una squadra. Tra queste c’erano anche grandi star come Lewis Hamilton“, ha detto Maffei alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference.

Secondo il numero 1 di Liberty Media il successo commerciale ottenuto dalla Formula 1 dal 2016 ad oggi ha spinto molti investitori a prendere in considerazione anche questo progetto della MotoGP. Vedremo se alla fine ci troveremo con un Lewis Hamilton protagonista nel paddock del Motomondiale. Sicuramente avrebbe un effetto un po’ insolito vederlo nei week end delle due ruote e non in quelli del Circus della F1. Una nuova strada che sicuramente raccoglierebbe i favori dei fan.