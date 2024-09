Sinner compie un gesto inatteso, coinvolto anche Vlahovic: da non credere

Il campione altoatesino si sta godendo il meritato riposo dopo le vincenti fatiche newyorkesi: intanto emerge una curiosità inattesa

La popolarità debordante. L’ascesa a star assoluta dello sport e non solo, nonostante il personaggio in oggetto sia una sorta di anti-divo ma non per scelta. Proprio per carattere. Per i valori assimilati da un’educazione e da un ambiente di riferimento che non lascia troppo spazio alla platealità. All’esternare in modo colorito la gioia per le tante soddisfazioni di una carriera che è già leggendaria.

Ad ogni modo, sebbene star non lo voglia essere, Jannik Sinner a tutti gli effetti lo è. E se ci fosse bisogno di un’ulteriore conferma, ecco i numeri dei social (tre milioni di followers per il tennista azzurro). Quei social ai quali, senza troppi giri di parole, il campione ha già dichiarato di essere in qualche modo allergico. Sempre riservato, mai incline a parlare di altro che non sia il tennis e i suoi spostamenti nel circuito, il numero uno del mondo coltiva però anche altri interessi.

Noto tifoso rossonero, protagonista qualche anno fa di un simpatico siparietto al Foro Italico in occasione del derby tutto italiano vinto contro il ‘nerazzurro’ Fabio Fognini, Jannik segue solo 99 personaggi pubblici su Instagram. Tra questi, dieci sono calciatori.

Sinner e la passione per il calcio: spunta anche Vlahovic

Ovviamente la rappresentanza rossonera la fa da padrona nella short list dei calciatori ‘degni’ dell’attenzione del nativo di San Candido. Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer e ovviamente Rafael Leao. Attenzione, perché c’è spazio però anche per un certo Gigio Donnarumma, un ex milanista oggi considerato – da una parte della tifoseria meneghina – come un traditore per la nota vicenda dell’addio a ‘zero’ nell’estate del 2021. E poi ci sono gli altri.

Spuntano i nomi di Marco Verratti, di Jack Grealish, di Ousmane Dembelé e di…Dusan Vlahovic. Davvero curioso che il tennista possa seguire un calciatore che, oltre ad essere un esponente di punta della rivale Juventus, è un grande tifoso di Novak Djokovic, condividendo col campione di Belgrado la comune nazionalità.

Chissà che sotto sotto Jannik non sia ‘innamorato’ calcisticamente dell’ex Viola al punto tale da volerlo vedere magari in maglia rossonera in un futuro più o meno vicino. ‘Mai dire mai‘, si dice in queste situazioni. Un po’ come si diceva quando, qualche anno fa, i più arditi avevano predetto un futuro da leader del ranking ATP all’allora giovane promessa del tennis italiano.