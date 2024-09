Thiago Motta con Nico-Koop-Yildiz dietro a Vlahovic: le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus

La Juventus torna in campo per mandare un messaggio all’Inter: ad Empoli i bianconeri cercano l’allungo sui nerazzurri in attesa della sfida della squadra di Inzaghi di domani.

Per la partita del Castellani, Thiago Motta schiera dal primo minuto il trio che fa accendere la fantasia dei tifosi, formato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz, che agiranno alle spalle di Vlahovic nel 4-2-3-1. Spazio al duo Locatelli-Douglas Luiz in mediana, fuori dunque Thuram. Kalulu dal primo minuto, così come Perin che rileva Di Gregorio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. A disp.: Brancolini, Seghetti, De Sciglio, Sazonov, Cacace, Marianucci, Ekong, Haas, Anjorin, Solbakken, Pellegri. All. D’Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; N. Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, Cabal, Savona, Fagioli, Thuram, McKennie, Adzic, Weah, Mbangula. All. Motta