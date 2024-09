Bomba Verstappen, dramma totale: addio con la clausola

Max Verstappen è pronto a dire addio alla Red Bull con la clausola, spunta la data. Intanto, la stagione si sta complicando parecchio

Max Verstappen è sicuramente l’uomo di punta del mondo della Formula 1 di questa epoca. Da quando ha vinto il suo primo titolo mondiale nel 2021, è stato un vero e proprio rullo compressore insieme alla sua Red Bull, conquistandone ben tre consecutivi. Nel 2022, Max si è legato con un contratto lungo alla scuderia anglo-austriaca fino al 2028. Nonostante ciò sono arrivate diverse speculazioni in merito al suo futuro.

Soprattutto il 2024 è stato molto turbolento da questo punto di vista. Il caso Horner e altri dissidi interni al team hanno lasciato poco tranquillo pilota olandese, come confessato da lui stesso. Tra l’altro il team principal è anche in pessimi rapporti con il padre di Max, Jos, e spesso i due si sono punzecchiati. Nelle ultime settimane, invece, il focus si è spostato sul lato sportivo considerando il crollo verticale e inatteso di cui è stato protagonista il numero uno al mondo dall’estate in avanti.

Verstappen, addio improvviso alla Red Bull? Spunta la data

L’olandese sta trovando difficoltà nel vincere gare o arrivare sul podio. Di questo passo è seriamente in pericolo la leadership della classifica costruttori con la McLaren che ha superato la Red Bull dopo il GP di Baku, vinto da Piastri. Anche in quella piloti, il classe ’97 non può di certo dormire sonni tranquilli.

I dubbi di Max adesso sono tutti sulle ambizioni della Red Bull, temendo un ridimensionamento entro qualche anno con la monoposto che sembra essere meno potente rispetto il recente passato. Ecco spuntare, quindi, una clausola presente nel contratto del pilota che gli permetterebbe di liberarsi a breve. All’olandese non mancano di certo gli estimatori come ad esempio Toto Wolff, team principal della Mercedes, che da sempre brama l’ingaggio di Max e farebbe di tutto per portarlo nel suo team.

Nel 2025, Verstappen potrà liberarsi dalla Red Bull in mancanza di determinati risultati con la scuderia austriaca. Alcune clausole presenti nel suo contratto, infatti, prevedono la garanzia d’addio il prossimo anno se entro le prime tre o cinque gare non sarà nella top-3 della classifica piloti. Lo ha riportato la testata svizzera Blick, svelando questa clausola prevista nel contratto siglato fino al 2028.

Oltre alla Mercedes, attenzione anche al possibile tentativo dell’Aston Martin che, con l’arrivo di Newey e dei motori Honda, può rappresentare un’opzione alquanto allettante per il fuoriclasse olandese.