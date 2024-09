Cambia tutto in vista del Giro d’Italia 2025, tutta ‘colpa’ di Pogacar

il Giro d’Italia 2025 sarà una sfida agguerritissima tra diversi campioni. Quando fatto quest’anno da Tadej Pogacar sarà decisivo

Pogacar ha centrato nel 2024 l’accoppiata Giro-Tour, riportando alla mente i fasti di Marco Pantani del 1998. Ora per il prossimo anno c’è chi ha deciso di puntare sulla Corsa Rosa cambiando i propri piani.

La grande “rivalità” tra Giro d’Italia e Tour de France va avanti da anni e riguarda tutti i corridori più importanti del circuito professionistico. Scegliere tra prendere parte alla Grand Boucle o districarsi tra le salite della Corsa Rosa è un dilemma a cui i grandi campioni devono rispondere in carriera.

Diventa sempre molto complicato per chi ha ambizioni di vittoria decidere di venire prima al Giro per poi affrontare la classica d’oltralpe. Poi esistono le eccezioni per quei ciclisti che riescono nella splendida impresa di fare la doppietta, di mettersi tutti alle spalle nel giro di due mesi e di portare a casa le due corse a tappe più importanti dell’anno.

Marco Pantani nel 1998 era stato l’ultimo in grado di compiere tale impresa, emulato in questo 2024 da Tadej Pogacar. Lo sloveno ha dettato legge sulle strade italiane prima di andare a prendersi anche il Tour contro Jonas Vingegaard. Il danese lo aveva battuto per ben due volte nelle ultime edizioni, ma quest’anno si è dovuto arrendere allo strapotere dello storico rivale.

Vingegaard come Pogacar: adesso il grande obiettivo diventa il Giro d’Italia 2025

Secondo le ultime indiscrezioni, pare proprio che Jonas Vingegaard sia stato ispirato dalla vittoria di Pogacar e potrebbe prendere così parte al Giro d’Italia 2025. Il danese del Team Visma | Lease a Bike non vuol essere da meno provando anch’esso a mettere nel suo palmares la vittoria della Corsa Rosa. Per lui sarebbe la prima volta, visto che in carriera non ha mai disputato la corsa a tappe nostrana.

Le notizie riportate dal portale Het Laatste Nieuws, riferiscono di un Vingegaard che avrebbe comunicato internamente alla squadra di volere partecipare al Giro. Sarebbe un modo per provare a compiere la storica doppietta come Pogacar, mantenendo come obiettivo primario il Tour.

Chissà, dunque, se per Vingegaard il 2025 non possa essere un anno in cui mettere insieme le due grandi corse a tappe che ancora mancano per completare la “Tripla Corona”. Ancora c’è tempo per decidere ma entro la fine dell’anno bisognerà pianificare tutto per il meglio, per essere davvero altamente competitivi.