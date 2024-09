Gianmarco Tamberi dice addio, gesto inaspettato davanti a tutti

Gianmarco Tamberi, impegnato nella finale della Diamond League, ha optato per il cambiamento: stop ai rimpianti

Forse eccessivo, sicuramente divisivo, ma campione di razza. Orgoglio dell’atletica leggera italiana, con un posto assicurato nella storia grazie alla medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tutto questo, e molto altro, è Gianmarco Tamberi, per tutti ‘Gimbo‘, per alcuni ‘Half Shave‘, come recita il suo nickname sul profilo Instagram.

Già, i social. Buona parte di tutto l’universo di chiacchiere, opinioni, polemiche attorno all’altista italiano derivano proprio da ciò che passa sul suo mai banale profilo social.

Fu proprio attraverso i suoi account ufficiali che a Parigi, nella seconda settimana delle Olimpiadi, il marchigiano aggiornò puntualmente sulle sue drammatiche condizioni di salute. Prima la febbre, conseguenza di una colica renale che già lo aveva costretto a dei controlli in ospedale. Poi, dopo aver conquistato l’accesso alla finale del salto in alto, ecco una nuova crisi. ‘Ho vomitato sangue‘, scrisse sui social il nativo di Civitanova Marche, che aveva perfino delegato Chiara Bontempi, la moglie, ad aggiornare sui social l’evoluzione – o involuzione – delle sue condizioni fisiche.

Dopo aver tentato stoicamente di partecipare lo stesso alla tanto attesa finale della sua disciplina, Gimbo non è stato capace di superare l’asticella posta a 2,27m. Escluso dai 12 finalisti che poi si sono giocati quelle medaglie che sembravano alla portata dell’azzurro, ecco le lacrime in diretta TV. Tutto documentato in mondovisione, tutto pubblico come nella migliore tradizione di un atleta a cui certamente non fa difetto la timidezza.

Tamberi, si cambia: Parigi è dimenticata

Dopo esser tornato, sempre attraverso un post sul suo cliccatissimo profilo Instagram, a quanto accaduto in un’Olimpiade per lui maledetta, il campione è tornato alla vita di tutti i giorni. Che nel suo caso significa duro allenamento in preparazione alle ultime tappe del circuito Diamond League, che ha visto il suo atto conclusivo nell’impianto di Bruxelles nelle giornate del 13 e 14 settembre.

Dopo una riflessione nostalgica su ciò che sarebbe potuto essere e non è stato nella capitale francese, Gimbo ha deciso di chiudere definitivamente l’amara pagina. La foto in copertina sul suo profilo Instagram non fa più riferimento ai giorni antecedenti i Giochi Olimpici: Tamberi l’ha sostituita con una sua versione da ‘business man’, per usare le sue stesse parole: una foto scattata durante il Festival del Cinema di Venezia.

“Ho cambiato immagine del profilo perché io che saltello verso Parigi… Anche no!“, la spiegazione del campione. Che poi ha lanciato, tanto per stimolare un po’ la verve polemica dei tanti utenti, il sondaggio sull’approvazione o meno della nuova istantanea che campeggia sul suo account ufficiale.