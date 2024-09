Hamilton-Ferrari, è saltato tutto sul più bello: rimarrà solo un sogno!

È saltato un affare che avrebbe dato sicuramente lustro alla Ferrari e avrebbe accontentato le ambizioni di Hamilton: le ultime

In questa annata Lewis Hamilton si sta rilanciando a buoni livelli. Dopo troppo tempo trascorso senza grosse soddisfazioni personali, il pilota britannico è riuscito a conquistare già due gran premi stagionali, quelli di Silverstone e di Spa-Francochamps, dimostrando di avere ancora grandi motivazioni e voglia di vincere.

Nuove motivazioni arrivate anche dall’accordo ormai ufficiale da mesi con la Ferrari. Infatti Hamilton da inizio 2025 passerà alla nota scuderia italiana, che ha strappato l’intesa con il 7 volte campione del mondo con grande stupore generale. Hamilton lascerà dopo tanti anni la Mercedes, che ha sempre considerato come una seconda famiglia, decidendo di tentare la sorte con la Rossa di Maranello, suo grande desiderio da tempo.

C’è però una piccola delusione che pervade in queste settimane l’animo di Lewis Hamilton e che riguarda proprio il suo futuro in Ferrari. Per un po’ di tempo l’inglese ha sperato di poter incrociare nella sua prossima avventura italiana un altro grande personaggio della Formula 1, con cui avrebbe avuto il grosso piacere di lavorare.

Non lavorerà con Hamilton in Ferrari: è ufficiale

La tentazione di Lewis Hamilton era quella di poter lavorare con il progettista ed ingegnere più acclamato della F1. Ovvero Adrian Newey, genio dei motori che ha da poco lasciato l’incarico in Red Bull con l’intenzione di rilanciarsi in un nuovo progetto automobilistico.

Newey è stato conteso per mesi da Ferrari ed Aston Martin. La scuderia italiana sembrava già in parola con l’ingegnere britannico, il quale però alla fine ha scelto di accordarsi con il team nel quale correrà un altro grande veterano della F1 come Fernando Alonso. Resterà a bocca asciutta Hamilton, che sperava di collaborare con il connazionale Newey, ma dovrà accontentarsi di un altro team di progettisti.

“Credo che chiunque voglia lavorare con Adrian. Sarebbe stato bello, ma si tratta di un individuo solo. – ha ammesso Hamilton a margine del weekend di Baku – La cosa che mi entusiasma di più è lavorare con un’intera squadra di persone appassionate e che non vincono un campionato da molto tempo. È fantastico unirsi a loro e provare a intraprendere quel viaggio insieme“.

Dunque il campione di Stevenage si consola così, puntando sul lavoro di squadra e sulle ambizioni della Ferrari, che sta programmando un futuro molto più ambizioso rispetto alle ultime stagioni sotto tono. Proprio come Hamilton stesso, la scuderia di Maranello sta chiudendo positivamente il 2024, come viatico ottimista per l’anno che verrà, ricco di novità e di rivoluzioni interne.