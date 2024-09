Primavera, show del Sassuolo Campione d’Italia

Vince 4-3 in trasferta l’Atalanta contro la Sampdoria. Vantaggio ospite al 2′ minuto con Baldo che trasforma dal dischetto. Pari ligure al 22′ con Ntanda che al volo da dentro l’area fa 1-1. Nella ripresa la girandola dei gol. E’ subito la dea a colpire con Fiogbe che segna dalla breve distanza. Al 60′ Leonardi si scatena. Cross da destra con l’attaccante che stoppa di petto e in rovesciata fa 2-2. 3-2 che porta poi la firma ancora di Baldo in spaccata per la Dea. Che all’ottantesimo da due passi fa 4-2 con Armstrong. 4-3 finale poi a firma Leonardi. Di testa. Al 90′. Vince 6-0 il Sassuolo contro l’Udinese. Show dei campioni d’Italia già al 20′ con Knezovic che segna da fuori. 6 minuti e Barani raddopia. Ancora gol splendido. Ancora da fuori. Al 65′ è poi ancora Knezovic, ancora dalla distanza a fare 3-0. Con lo stesso attaccante che poco dopo illumina ancora con uno splendido sinistro che vale la tripletta. 5-0 che porta poi la firma di Bruno con uno spettacolare destro a girare. A 10 dalla fine è poi il neo entrato Sandro a firmare il definitivo 6-0. 3-3 termina poi il match tra Cremonese e Genoa. Vantaggio ospite allo scadere con una punizione tagliata di Rossi. Al 2′ della ripresa è poi Dorgu su cross di Cassa a spingere il pallone in rete per il 2-0. 2-0 che diventa 3-0 quando Arboscello è freddo a segnare dal dischetto. Cremonese che non molla e la riprende. 1-3 che porta la firma ravvicinata di Ragnoli. Con Lorkipanidze che con una grande conclusione da fuori la riapre al 65′. 3-3 firmato poi da Gabbiani che al 79′ con una splendida punizione cristallizza il punteggio sul pari finale….