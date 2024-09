Verstappen cambia squadra a stagione in corso, ultim’ora pazzesca

Verstappen via dalla Red Bull, l’ultima notizia è decisamente clamorosa: così il campione olandese può svincolarsi subito

Per la Red Bull lo scorso Gran Premio d’Italia è stato un disastro, l’ennesima testimonianza – semmai ve ne fosse bisogno – del fatto che la Scuderia di Milton Keynes vive un periodo assai buio. E adesso, oltre al timore di perdere due titoli mondiali (piloti e costruttori) torna in auge quello tremendo che riguarda il potenziale addio di Max Verstappen.

Erano le prime settimane del 2022 quando Verstappen e la Red Bull annunciarono in via ufficiale il lunghissimo rinnovo del pilota olandese, fino a fine 2028. Un accordo figlio del successo che, nel 2021, regalò al figlio di Jos il primo mondiale in carriera dopo una lunga – e carica di polemiche – battaglia in pista con Lewis Hamilton. D’altro canto Max, che nell’ultimo biennio non ha concretamente avuto un rivale all’altezza della situazione, nell’attuale campionato non se la sta passando benissimo. La RB20 sembra una lontana parente delle vetture che, con grande facilità, portarono Verstappen e la Red Bull sul tetto del mondo.

Qualcosa, a stagione in corso, è andato storto. “Questa macchina è un mostro”, ha ribadito l’olandese in più occasioni, frustrato dalle prestazioni non all’altezza delle rivali. E proprio scuderie concorrenti come McLaren, Mercedes e Ferrari hanno fatto passi avanti importanti, rimettendo in discussione non solo il Mondiale costruttori (Red Bull ha appena 10 punti di vantaggio su McLaren) ma lo stesso titolo piloti. Prima di Baku, Norris è a 62 lunghezze da Max.

Verstappen choc: così può liberarsi della Red Bull

A questo punto, una situazione tanto difficile non sta facendo di certo piacere a Verstappen che ha sempre posto una condizione indispensabile per rimanere dov’è: avere una vettura competitiva. Condizione che, da qualche mese, sta mancando.

E che può quindi riportare con forza in auge l’addio del tre volte campione del mondo alla Scuderia di Milton Keynes. Ma come, visto che è sotto contratto fino al 2028? Secondo quanto viene riportato dalla testata svizzera ‘Blick’ ed in particolar modo dal giornalista Roger Benoit, pare che nel contratto di Verstappen vi sia una clausola che permetterebbe a Verstappen di liberarsi del contratto che lo lega alla Red Bull, già nel 2025, se dopo tre o cinque gare Max non si ritroverà nella top 3 della classifica piloti. A conti fatti, dunque, l’olandese chiuderà l’attuale stagione in Red Bull e verosimilmente prenderà parte alla prossima.

Ma se ad inizio 2025 le cose non dovessero andare come previsto, allora Max, suo padre Jos e Raymond Vermeulen (manager di Verstappen) saranno liberi da ogni vincolo contrattuale. Uno scenario incredibile che, paradossalmente, potrebbe vedere Verstappen senza macchina in attesa della grande offerta che da tempo si vocifera possa arrivare da Aston Martin o soprattutto Mercedes.