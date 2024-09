Atalanta, la sosta ha fatto bene. La Dea corre con entusiasmo verso l’Arsenal

Lookman è tornato a essere un fattore e l’Atalanta di Gasperini se lo gode, dopo il successo sulla Fiorentina. Il tassello del nigeriano è stato posizionato al posto giusto, come dichiarato da lui stesso nel post-partita di ieri: “Sono contento di essere tornato, ce la godiamo. Quest’anno abbiamo una squadra forte, sono felice di essere rientrato di fronte a questi bei tifosi. Champions? Ce la siamo meritata, dovremmo giocare con la stessa mentalità di oggi e vedremo come andrà”.

Adesso la Dea vuole continuare a correre. La sosta ha fatto bene ai nerazzurri, che adesso si ricompattano organicamente verso la sfida di giovedì sera contro l’Arsenal, il primo appuntamento della nuova Champions League. In ottica collettivo, da rivedere qualche posizionamento difensivo, che ieri non è sempre stato perfetto, ma l’entusiasmo della squadra (e della tifoseria) può essere un segnale premonitore per qualsiasi avversario.