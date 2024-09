Fulmine a ciel sereno in Italia, si ritira a soli 29 anni: da non credere

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che spiazza lo sport italiano: l’atleta ha deciso di ritirarsi a soli 29 anni

Nessuno se lo aspettava. Tutti sono rimasti spiazzati. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se la notizia in questione vede come protagonista una atleta che decide di ritirarsi dal mondo dello sport a soli 29 anni.

Decisione ufficiale (ed allo stesso tempo difficile), di tornare indietro non ne vuole più sapere. Margherita Bianchin ha deciso di mettere la parola alla sua carriera nel beach volley. Un ritiro che ha spiazzato tutti. Il motivo, però, è dei più seri: motivi fisici che le hanno impedito di andare avanti nella sua professione. Negli ultimi anni si era parlato molto di lei, ma per via dei due gravi infortuni al ginocchio. Il primo stop avvenuto nel 2022, mentre il secondo l’anno successivo.

Margherita Bianchin dice ‘basta’, si ritira dal beach volley

Una perdita importante per la beach volley italiana che, dopo il ritiro di Giada Benazzi, ora deve salutare anche Margherita Bianchin. Adesso la sua storica compagna di squadra, Claudia Scampoli, dovrà cercare una nuova partner per le prossime sfide. Sia Margherita che Claudia, in questi anni, hanno rappresentato il nostro Paese nei vari tornei mondiali e dell’intero continente.

Non hanno potuto staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi dopo l’eliminazione nelle qualificazioni. Attraverso i suoi canali ufficiali social e ad una intervista rilasciata a ‘Qdpnews.it’ ha spiegato ai suoi tifosi, followers e amanti di questo sport la decisione di farsi da parte. Una “scelta personale” visto che il suo fisico non reggeva più come gli anni passati. Un ritiro doloroso, ma non troppo.

La stessa Margherita, infatti, ha precisato che si mette da parte ma facendolo con il sorriso visto che ha sempre dato tutto quello che c’era da dare in campo. Afferma di essere stata più che onorata nel vestire la maglia azzurra e che ha cercato di rappresentarla nel migliore modo possibile.

Tra i suoi risultati migliori la conquista della “top ten” al Mondiale di Roma e la scalata nel ranking mondiale. Non sono mancate le parole di stima e di affetto nei confronti della sua compagna di squadra, ma soprattutto amica, Claudia Scampoli, definita “compagna di avventure e di emozioni“. Ringraziamenti che ha rivolto alla Federazione e a tutti gli allenatori che ha avuto in questi anni. Il suo futuro? Su questa domanda è stata molto chiara: “Ora è arrivato il momento di indossare un tailleur e di mettere la mia creatività in un altro àmbito, di sicuro avrà a che fare ancora con lo sport“.